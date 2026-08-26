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11:10

Stres - oduvek!

"I kao igrač i kao trener, to je normalno u Partizanu. Navikao sam na to.", odgovorio je Ilić na pitanje da li oseća stres zbog svega...

11:09

"Živeće Partizan i posle Saše Ilića"

"Partizan je u takvoj situciji kakvoj je... Dešavaju nam se neke stvari da primamo gol iz prvog šuta. Svima nama je potrebna podrška. Živeće Partizan pre i za vreme i posle Saše Ilića. Ovim momcima je potrebna podrška. Ko god da bude u ekipi. Da se nadamo da možemo da napravimo neke stvari..."

11:08

Partizan u istoj formaciji kao u Madridu?

"Videćete sutra", uz osmeh je rekao Saša Ilić.

11:07

Sastanak sa navijačima?

"Zamolio sam da o tome pričamo na sledećoj konferenciji. Ovde je samo priča o Hetafeu."

11:06

Vukotić: Znate šta je bilo sa AEK-om...

"Znate i sami kako je bilo prošle godine protiv AEK-a tamo, gde je trebalo da gubimo 3:0 u 15. minutu i kada su nas svi otpisali, pa ste videli šta je bilo u Beogradu. Verujemo u sebe, svi koji nas podržavaju veruju u nas.", rekao je Vukotić.

11:04

"Ogrejaće valjda jedanput i ovde kod nas"

"Svaki pozitivan rezultat, pogotovo sutra, sigurno da bi dao pozitivan elan za neku budućnost. Postoji i sutra šta god da se desi. Partizan je u jednom teškom momentu, dosta dugo godina sam provio u ovom klub, ovo je za mene najteži momenat. Verujem da će se jedanput sve okrenuti kako treba"

11:02

Bez priče o ostavci...

"Zamolio bih Vas da sve te stvari ostavimo za narednu konferenciju, a sada da samo pričamo o ovoj utakmici", rekao je Saša Ilić na pitanje o ostavci koju je podneo.

11:00

Ilić: Velika želja!

"Jedna od najvažnijih utakmica, rasprodat stadion, i velika želja da uđemo u Ligu konferencija. Nije lako, nalazimo se u seriji loših rezultata, ali ovaj stadion Partizana može da napravi svašta sutra, to je jedan veliki motiv i meni kao treneru i svim igračima - da daju više od maksimuma".

10:59

Počinje obraćanje Ilića

Da čujemo šta će trener Partizana imati da poruči.

10:54

Uskoro početak konferencije

Obraćanje iz tabora FK Partizan zakazano je za 11 časova.

9:59

Premije - 500.000 evra

Igrači Partizana podeliće pola miliona evra ako izbace Hetafe. Veliki motiv, ali činjenica je da će jako, jako teško nadoknaditi 1:3.

9:56

Odlaze, ostaju, odlaze, ostaju...

Šta se dešava u FK Partizan? Verovatno ni sami ljudi iz Partizana ne znaju. Podneli su ostavke, pa ih navijači mole da ostanu (inače, su pretposlednji tim na tabeli), pa navodno odlaze dok ne dođe neko drugi... Sve može da stane u jednu reč - cirkus.