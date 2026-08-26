NIKAD EMOTIVNIJE! SAŠA ILIĆ OTVORIO DUŠU: Ovo je za mene najteži momenat od kada sam u Partizanu! Živeće Partizan i posle mene
FK Partizan organizovao je konferenciju za medije pred revanš meč sa Hetafom (prvi meč 3:1 za španski tim).
Reč je ima Saša Ilić i tom prilikom je bio izuzetno emotivan:
"Partizan je u takvoj situciji kakvoj je... Dešavaju nam se neke stvari da primamo gol iz prvog šuta. Svima nama je potrebna podrška. Živeće Partizan pre i za vreme i posle Saše Ilića. Ovim momcima je potrebna podrška. Ko god da bude u ekipi. Da se nadamo da možemo da napravimo neke stvari..."
Usledile su reči o predstojećem meču...
"Jedna od najvažnijih utakmica, rasprodat stadion, i velika želja da uđemo u Ligu konferencija. Nije lako, nalazimo se u seriji loših rezultata, ali ovaj stadion Partizana može da napravi svašta sutra, to je jedan veliki motiv i meni kao treneru i svim igračima - da daju više od maksimuma", rekao je Ilić koji nije želeo da priča o ostavci...
"Zamolio bih Vas da sve te stvari ostavimo za narednu konferenciju, a sada da samo pričamo o ovoj utakmici", rekao je trener Partizan na pitanje o ostavci koju je podneo.
Celu konferenciju pročitajte u nastavku bloga.
Stres - oduvek!
"I kao igrač i kao trener, to je normalno u Partizanu. Navikao sam na to.", odgovorio je Ilić na pitanje da li oseća stres zbog svega...
"Živeće Partizan i posle Saše Ilića"
"Partizan je u takvoj situciji kakvoj je... Dešavaju nam se neke stvari da primamo gol iz prvog šuta. Svima nama je potrebna podrška. Živeće Partizan pre i za vreme i posle Saše Ilića. Ovim momcima je potrebna podrška. Ko god da bude u ekipi. Da se nadamo da možemo da napravimo neke stvari..."
Sastanak sa navijačima?
"Zamolio sam da o tome pričamo na sledećoj konferenciji. Ovde je samo priča o Hetafeu."
Vukotić: Znate šta je bilo sa AEK-om...
"Znate i sami kako je bilo prošle godine protiv AEK-a tamo, gde je trebalo da gubimo 3:0 u 15. minutu i kada su nas svi otpisali, pa ste videli šta je bilo u Beogradu. Verujemo u sebe, svi koji nas podržavaju veruju u nas.", rekao je Vukotić.
"Ogrejaće valjda jedanput i ovde kod nas"
"Svaki pozitivan rezultat, pogotovo sutra, sigurno da bi dao pozitivan elan za neku budućnost. Postoji i sutra šta god da se desi. Partizan je u jednom teškom momentu, dosta dugo godina sam provio u ovom klub, ovo je za mene najteži momenat. Verujem da će se jedanput sve okrenuti kako treba"
Bez priče o ostavci...
"Zamolio bih Vas da sve te stvari ostavimo za narednu konferenciju, a sada da samo pričamo o ovoj utakmici", rekao je Saša Ilić na pitanje o ostavci koju je podneo.
Ilić: Velika želja!
"Jedna od najvažnijih utakmica, rasprodat stadion, i velika želja da uđemo u Ligu konferencija. Nije lako, nalazimo se u seriji loših rezultata, ali ovaj stadion Partizana može da napravi svašta sutra, to je jedan veliki motiv i meni kao treneru i svim igračima - da daju više od maksimuma".
Premije - 500.000 evra
Igrači Partizana podeliće pola miliona evra ako izbace Hetafe. Veliki motiv, ali činjenica je da će jako, jako teško nadoknaditi 1:3.