FK Partizan organizovao je konferenciju za medije pred revanš meč sa Hetafom (prvi meč 3:1 za španski tim).

Reč je ima Saša Ilić i tom prilikom je bio izuzetno emotivan:

"Partizan je u takvoj situciji kakvoj je... Dešavaju nam se neke stvari da primamo gol iz prvog šuta. Svima nama je potrebna podrška. Živeće Partizan pre i za vreme i posle Saše Ilića. Ovim momcima je potrebna podrška. Ko god da bude u ekipi. Da se nadamo da možemo da napravimo neke stvari..."

1/5 Vidi galeriju FK Partizan konferencija za medije pred meč protiv Hetafea u Beogradu Foto: Kurir Sport

Usledile su reči o predstojećem meču...

"Jedna od najvažnijih utakmica, rasprodat stadion, i velika želja da uđemo u Ligu konferencija. Nije lako, nalazimo se u seriji loših rezultata, ali ovaj stadion Partizana može da napravi svašta sutra, to je jedan veliki motiv i meni kao treneru i svim igračima - da daju više od maksimuma", rekao je Ilić koji nije želeo da priča o ostavci...

"Zamolio bih Vas da sve te stvari ostavimo za narednu konferenciju, a sada da samo pričamo o ovoj utakmici", rekao je trener Partizan na pitanje o ostavci koju je podneo.