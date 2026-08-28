PRATITE UŽIVO ŽREB ZA LIGU KONFERENCIJA! Zvezda dobija protivnike posle sinoćnje katastrofe! Crveno-beli mogu u Split!
Danas od 13 sati u Grimaldi forumu u Monte Karlu održava se žreb za Ligu Evrope i Ligu konferencija.
Srbiju će ove sezone predstavljati jedino Crvena zvezda, koja se posle sinoćnjeg potopa i ubedljivog poraza od Viktorije u Plzenju preselila u najmlađe Ligu konferencija.
Tekstualni prenos žreba možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Crvena zvezda se nalazi u drugom šeširu!
Tu su još Midtjiland, Gent, Panatinaikos, Pafos i Brajton!
Evo kako žreb izgleda...
Sistem takmičenja se razlikuje od onog u Ligi šampiona i Ligi Evrope, uprkos tome što sva tri kupa broje po 36 učesnika.
Dok druga dva takmičenja ekipe razvrstavaju u četiri šešira, žreb za Ligu konferencija funkcioniše kroz šest šešira — pri čemu se iz svakog dobija po tačno jedan rival. Nakon izvlačenja parova, kompjuterski softver naknadno raspodeljuje ko gostuje, a ko igra na domaćem terenu.