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13:06

Prvo ide žreb za Ligu Evrope...

12:24

Crvena zvezda se nalazi u drugom šeširu!

Tu su još Midtjiland, Gent, Panatinaikos, Pafos i Brajton!

12:23

Ovo su šeširi:

12:20

Evo kako žreb izgleda...

Sistem takmičenja se razlikuje od onog u Ligi šampiona i Ligi Evrope, uprkos tome što sva tri kupa broje po 36 učesnika.

Dok druga dva takmičenja ekipe razvrstavaju u četiri šešira, žreb za Ligu konferencija funkcioniše kroz šest šešira — pri čemu se iz svakog dobija po tačno jedan rival. Nakon izvlačenja parova, kompjuterski softver naknadno raspodeljuje ko gostuje, a ko igra na domaćem terenu.