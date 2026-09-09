LIGA ŠAMPIONA: Barselona kreće po evropsku krunu, Štutgart ne sme da se opusti
Liga šampiona nastavlja se večeras, a na programu je nekoliko veoma zanimljivih duela.
SASTAVI
BARSELONA - FAJENORD
Barselona (4-3-3): Đ. Garsija - Kunde, Kubarsi, Kristensen, Kanselo - Olmo, Rodri, Pedri - Jamal, Rafinja, Adejemi.
Fajenord (4-3-3): Ernst - Rid, Juste, Vatanbe, Marmol - Zehiel, Vanute, Valente - Musa, Feri, Lopez.
ŠTUTGART - VIKING
Štutgart (4-2-3-1): Bredlou - Leveling, Jeltč, Šabot, Mitelštad - Promel, Štiler - El Hanus, Undav, Firih - Demirović.
Viking (4-3-3): Estbe - Hegheim, Stensnes, Daland, K. Haugen - Moi, Bel, Askildsen - Bjerdal, Kristijansen, Trpić.
ŠTUTGART – VIKING: Nemci veliki favoriti, ali Norvežani nisu došli na izlet
Štutgart je u poslednjem prvenstvenom meču slavio čak 4:1 protiv Kelna i sa mnogo samopouzdanja ulazi u evropsku premijeru. Cilj je jasan – pobeda na startu i što bolja pozicija u novom formatu Lige šampiona.
Viking je, sa druge strane, već duboko u takmičarskoj sezoni, pošto se norveška liga igra po kalendarskoj godini. To bi mogla da bude jedna od prednosti gostiju, koji u Nemačku dolaze sa mnogo više utakmica u nogama.
Norvežani će pokušati da naprave iznenađenje, ali Štutgart pred svojim navijačima želi da pokaže razliku u kvalitetu i evropsko takmičenje otvori trijumfom.
BARSА – FEJENORD: Sve osim pobede Katalonaca bilo bi iznenađenje
Barselona pred svojim navijačima otvara novu evropsku kampanju protiv Fejenorda, a očekivanja su ogromna. Ekipa Hansija Flika želi da od starta pokaže da ove sezone ima ozbiljne ambicije u Ligi šampiona.
Katalonci su u domaće prvenstvo ušli maksimalno, sa četiri pobede iz četiri utakmice, a sada žele da dobar početak potvrde i na evropskoj sceni.
Fejenord, međutim, ne dolazi u Barselonu sa belom zastavom. Holandski tim je bez poraza na startu domaćeg prvenstva i trenutno zauzima treće mesto, sa tri pobede i dva remija.
Ipak, jasno je ko nosi ulogu favorita. Barselona će imati ogroman posed, tražiće prostor iza poslednje linije gostiju i pokušati da što ranije slomi otpor rivala.
Meč se igra na renoviranom Kamp Nou, a početak je zakazan za 18.45.