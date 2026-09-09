Liverpul - Atletiko Madrid 0:1 Napoli - Arsenal 0:0 PSŽ - Slovan 3:0 Sporting - Galatasaraj 1:1
LIGA ŠAMPIONA
ŠOK NA ENFILDU - ATLETIKO VODI: PSŽ gazi Slovake, mirno u Napulju! Sporting izjednačio
U večernjem terminu na programu su još četiri meča 1. kola nove sezone Lige šampiona.
Sastaju se:
Liverpul - Atletiko Madrid
Napoli - Arsenal
PSŽ - Slovan
Sporting - Galatasaraj
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
21:07
6. minut - Lisabon - 0:1
Prvi gol ove večeri pao je u Lisabonu. Galatasaraj je poveo protiv Sportinga, pogotkom Toreire.
Reaguj
Komentariši