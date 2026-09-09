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21:36

31. minut - Pariz - 3:0

Tores postiže i treči gol za Parižane. Ovde je već sve jasno.

21:30

27. minut  - Lisabon - 1:1

Sporting je izjednačio. Strelac je Katamo.

21:28

23. minut - Pariz - 2:0

Još jedan pogodak Dembelea, PSŽ je pojačao ritam.

21:21

17. minut - Pariz - 1:0

Prvak Evrope je poveo protiv Slovana golom Dembelea.

21:20

17. minut - Liverpul - 0:1

Šok na Enfildu, Ljorente dovodi Atletiko u vođstvo.

21:07

6. minut - Lisabon - 0:1

Prvi gol ove večeri pao je u Lisabonu. Galatasaraj je poveo protiv Sportinga, pogotkom Toreire.

20:58

1. minut - Počelo je

Krenuli su susreti na sva četiri stadiona.

20:41

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