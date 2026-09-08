Real - Inter 1:0 Porto - Mančester siti 0:0 Dortmund - Viljareal 0:0 Lil - Betis 1:0
LIGA ŠAMPIONA
SPEKTAKL U MADRIDU - MURINJO PROTIV SVOJIH: Mbape načeo Inter, domaćin vodi u Francuskoj!
U terminu od 21 čas na programu je još četiri meča prvog dana nove sezone lige šampiona.
Sastaju se:
Real Madrid - Inter
Porto - Mančester siti
Dortmund - Viljareal
Lil - Betis
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21:18
14. minut - Madrid - 1:0
Real je poveo protiv Intera, golom Mbapea nakon velike greške odbrane Intera.
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