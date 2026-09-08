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21:18

14. minut - Madrid - 1:0

Real je poveo protiv Intera, golom Mbapea nakon velike greške odbrane Intera.

21:15

12. minut  - Lil - 1:0

Prvi gol ove večeri, postiže Ueda, Lil je poveo protiv Betisa

20:59

1. minut - Počeli su mečevi

Počele su utakmice u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu.

20:39

Marko Nikolić i Luka Jović startovali pobedom

Ne propustiteFudbalJOVIĆU PONIŠTEN GOL, NIKOLIĆEV AEK IPAK SLAVIO! Aston Vila pobedila Briž - goleada na otvaranju Lige šampiona! (VIDEO)
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17:01

Počinje nova sezona Lige šampiona

Ne propustiteFudbalPOČINJE NOVA SEZONA LIGE ŠAMPIONA: Evo gde možete pratiti prenos utakmica elitnog takmičenja
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