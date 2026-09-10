Svi događaji
Od najnovijeg
19:08

8. minut - Uh, kakav šut Kataija!

Majstorski pokušaj Kataija sa 18 metara, ali još bolja odbrana Radojičića! Još uvek nema promene rezultata!

19:07

7. minut - Stojanović je pokušao!

Snažno je šutirao Stojanović sa nekih 20 metara, ali je Mateus uhvatio "živu" loptu!

19:06

6. minut - Prva šansa za Zvezdu!

Abu Fani je šutirao sa nekih 16 metara posle kornera, ali je lopta otišla daleko iznad gola!

19:01

1. minut - Počela je utakmica!

Prvi sa centra krenuli su fudbaleri Crvene zvezde!

18:04

Poznati sastavi za današnju utakmicu:

Radnik: Radojičić - Lazić, Abubakar, David Stojanović, Filipović - Pejović, Darko Stojanović - Kvarši, Novaković, Džangarovski - Bogdanović.

Crvena zvezda: Mateus – Lukasen, Veljković, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Hendel, Abu Fani – Luizu, Balov – Katai.

16:26

Šta je rekao Rijera pred današnju utakmicu?

Ne propustiteFudbalRIJERA PRED GOSTOVANJE U SURDULICI: Svi moraju da budu spremni i da se osećaju važnim...
Albert Rijera na 180. večitom derbiju

16:26

Ko prenosi utakmicu?

Ne propustiteFudbalCRVENO-BELI GOSTUJU U SURDULICI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Radnik - Zvezda
ZVEZDA-PARTIZAN_23.JPG

16:25

Kakve su kvote?

Ne propustiteKvotaZVEZDA JE APSOLUTNI FAVORIT PROTIV RADNIKA! Kladionice su jasne: Sve osim pobede crveno-belih bilo bi iznenađenje!
zvezda-partizan-derbi-39246.JPG