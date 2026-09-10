RADNIK - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Surdulici jure nastavak pobedničkog niza u Super ligi Srbije! /POZNATI SASTAVI/
Fudbaleri Crvene zvezde da nas od 19 časova gostuju Radniku u Surdulici u odloženom meču 3. kola Super lige Srbije.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 2.
8. minut - Uh, kakav šut Kataija!
Majstorski pokušaj Kataija sa 18 metara, ali još bolja odbrana Radojičića! Još uvek nema promene rezultata!
7. minut - Stojanović je pokušao!
Snažno je šutirao Stojanović sa nekih 20 metara, ali je Mateus uhvatio "živu" loptu!
6. minut - Prva šansa za Zvezdu!
Abu Fani je šutirao sa nekih 16 metara posle kornera, ali je lopta otišla daleko iznad gola!
Poznati sastavi za današnju utakmicu:
Radnik: Radojičić - Lazić, Abubakar, David Stojanović, Filipović - Pejović, Darko Stojanović - Kvarši, Novaković, Džangarovski - Bogdanović.
Crvena zvezda: Mateus – Lukasen, Veljković, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Hendel, Abu Fani – Luizu, Balov – Katai.