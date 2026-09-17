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18:50

SASTAVI

ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Lerno, Jevremović, Šekularac - Kuljanin, Karikari, Pedro.

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Nakajama, Gudelj, Veljković - Gaštarov, Badžo - Kostov, Čam - Bukari, Nijang, Lučić.

18:24

Dobrodošli na lajv prenos meča Železničar - Crvena zvezda!

Čeka nas žestok okršaj u Pančevu!