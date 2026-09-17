Železničar - Crvena zvezda 20.00
5. kolo
ŽELEZNIČAR - CRVENA ZVEZDA: Tim Alberta Rijere na teškom ispistu u Pančevu! Ovo su sastavi
Fudbaleri Crvene zvezde od 20.00 gostuju Železničaru u Pančevu u zaostaloj utakmici petog kola superlige Srbije.
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18:50
SASTAVI
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Lerno, Jevremović, Šekularac - Kuljanin, Karikari, Pedro.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Nakajama, Gudelj, Veljković - Gaštarov, Badžo - Kostov, Čam - Bukari, Nijang, Lučić.
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