Slušaj vest

Dugogodišnji sukob Kilijana Mbapea i njegovog bivšeg kluba Pari Sen Žermena dobio je sudski epilog.

Francuski fudbaler je još 2024. godine prijavio PSŽ zbog navodnog psihičkog uznemiravanja i pokušaja iznude u vezi sa potpisivanjem ugovora, ali je slučaj sada završen bez podizanja optužnice.

Kako je objavila agencija AFP, istražne sudije u Parizu još u maju donele su odluku da ne postoji dovoljno osnova za podizanje optužnice.

Mbape povukao prijavu

Slučaj je pred istražnim organima završio sredinom maja 2025. godine, nakon što je Mbape podneo prijavu protiv svog bivšeg kluba.

Međutim, njegovi advokati su ubrzo povukli tužbu, čime je postupak izgubio osnov za nastavak.

Prema informacijama AFP-a, sudije su zaključile da je istragu postalo nemoguće nastaviti nakon što je fudbaler zvanično potvrdio povlačenje svoje prijave i o tome obavestio javnost.

U obrazloženju odluke navodi se da dalji istražni koraci ne bi imali smisla ukoliko sam podnosilac prijave više ne želi da insistira na svojim tvrdnjama.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA, ADAM RICHINS/EPA

"Nema smisla saslušavati svedoke"

U odluci se, između ostalog, navodi da ne bi imalo smisla saslušavati svedoke i druge osobe uključene u slučaj ukoliko Mbape više ne insistira na svojim navodima.

Takođe, osobe obuhvaćene istragom mogle bi da se tokom eventualnih saslušanja pozovu upravo na činjenicu da je Mbape povukao prijavu.

Na kraju je tako stavljena tačka na slučaj koji je dodatno produbio već buran odnos između Mbapea i Pari Sen Žermena.

Sukob koji je trajao godinama sada je dobio i zvaničan sudski epilog – bez optužnice protiv bivšeg kluba francuskog asa.