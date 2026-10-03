Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije zatvoriće u nedelju veče (20.45) utakmicom protiv Holandije u Ajndhovenu septembarsko-oktobarski ciklus Lige nacija.

Biće to još jedno iskušenje za selektora Veljka Paunovića, jer su Orlovi dosad pretrpeli tri vezana poraza - u Beogradu od Grčke (1:2), Holandije (1:2) i u Minhenu od Nemačke (0:2). Holandija posle remija u Solunu protiv Grčke (2:2) ima imperativ pobede protiv Srbije.

Dušan Tadić na meču Srbije i Holandije u Ligi nacija 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dobar meč u Beogradu

Nije srpska reprezentacija igrala loše protiv holandske u Beogradu, mogao je ćurak da se okrene i na našu stranu, mada, ruku na srce ekipa selektora Ćavija delovala je kvalitetnije od Orlova.

Posle utakmice u Minhenu i najlošije utakmice srpskih fudbalera pod komandom selektora Veljka Paunovića, teško je predvideti kojih 11 bi moglo da istrči na teren stadiona "Filips arena". Sigurno je da na golu neće biti Đorđa Petrovića koji je zbog rođenja deteta dobio dozvolu da se vrati u Englesku i bude uz suprugu.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Enigme na golu i u odbrani

Što se tiče formacije u kojoj bi Srbija mogla da zaigra, ona bi mogla da bude 5-2-3, koja bi se u fazi napada pretvarala u 3-4-3. Za mesto među stativama gotovo je izvestan Vanja Milinković-Savić, mada bi treći meč u A timu Srbije mogao da upiše i Filip Stanković.

Poslednju liniju mogli bi da čine Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Strahinja Pavlović i Filip Kostić. Isto tako, na mestu desnog beka poverenje selektora mogao bi da dobije Ognjen Mimović, a na levoj strani Aleksa Terzić. Ako selektor bude hrabar, možda bi na mestu centarlnog štopera mogao da krene sa Stefanom Gudeljom, kojem bi to bio debitantski meč u dresu Srbije.

Ima veliko poverenje selektora Paunovića - Nemanja Maksimović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mladi, ili stari

Na pozicijama dva defanzivna vezna igrača velika dilema. Možda bi Saša Lukić i Aleksandar Stanković bili najbolje rešenje, ali ne treba iz kombinacije izuzeti Nemanju Maksimovića, koji uživa ogromno povrenje selektora i mladog Stefana Džodića koji je debitovao protiv Nemačke. Tu je i Vanja Dragojević, koji je prethodne tri utakmice proveo na klupi.

Rešenje za napadačku opciju takođe je enigma. S obzirom na sve viđeno u prethodna tri meča, selektorova logika kaže da će desno biti Andrija Živković, levo Dušan Tadić, a u sredini Luka Jović. Lazar Samardžić pokazao je u meču protiv Nemačke da zaslužuje poverenje, ali... Lepo bi bilo videti i Mihajla Cvetkovića na levoj strani. Vasilije Kostov bi mogao priliku da dobije u nastavku utakmice.

Lazar Samardžić na utakmici Nemačke i Srbije u Ligi nacija Foto: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Formacija 5-3-2

Projektovani tim Srbije za Holandiju, u početnoj formaciji (5-2-3), mogao bi da izgleda ovako: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Eraković, N. Gudelj, Pavlović, Kostić - Lukić, Maksimović - Živković, Jović, Tadić.

Nema Srbija veliki izbor igrača, ali ima priličan broj mladih kojima treba poverenje, jer su oni ne samo budućnost srpskog fudbala, već i reprezentacije.

Sa druge strane, holandski fudbaleri i selektor Ćavi su takođe pod žestokim pritiskom javnosti, jer su jedva sačuvali živu glavu u Solunu protiv Grčke, kada su do 2:2 stigli u sudijskoj nadoknadi. To je bio dovoljan povod medijima da razapnu selektora i igrače, jer su imali daleko veća očekivanja od ovogodišnje Lige nacija.

Denzel Damfris u dresu reprezentacije Holandije Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Holandija pod pritiskom

Holandija je ostala bez Kodija Gakpa i Jan Paula Van Hekea, pa će Ćavi morati da menja ekipu za utakmicu protiv Srbije. Tamošnji mediji predviđaju da će Holandija igrati u formaciji 4-3-3, a da će startnih 11 činiti sledeći igrači - Ferbrugen - Damfris, Timber, Van Dajk, Hato - Ferman, Gravenber, Rajnders - Samervil, Zirkze, Lang.

Noa Lang bi trebalo da dobije šansu od početka. Protiv Grčke je ušao sa klupe, a sada bi mogao da zauzme mesto Rubena van Bommela na levom krilu. Džošua Zirkze umesto Meksa Merdinka, junaka pobede 2:1 u Beogradu sa dva gola. Rajan Gravenberh i Tijani Reijnders trebalo bi da se vrate u startnih 11. Protiv Grčke je Ćavi napravio više promena, a nakon lošeg prvog poluvremena kasnije je ubacio upravo Gravenberha i Reijndersa. Holanđani su tada prešli na drugačiju postavku veznog reda i znatno bolje izgledali na terenu.

Velika promena očekuje se na levom beku. Jorel Hato igraće umesto Mikija van de Vena, tako bar kažu tamošnji mediji. Pošto je Van Heke otpao zbog povrede stopala, Jurien Timber ostaje rešenje na štoperu i igraće uz kapitena Virdžila van Dajka.