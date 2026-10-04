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Fudbalska reprezentacija Srbije u od 20.45 očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Ajndhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije.

„Orlovi“ u ovaj duel ulaze posle tri poraza u isto toliko utakmica. Srbija je najpre na svom terenu izgubila od Grčke rezultatom 2:1, potom je istim rezultatom poražena i od Holandije u Beogradu, dok je u trećem kolu Nemačka u Minhenu slavila sa 2:0.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Situacija na tabeli zbog toga nije povoljna. Srbija je trenutno poslednja u grupi A2 bez osvojenog boda, dok Holandija ima pet bodova. „Lale“ su na startu remizirale sa Nemačkom 1:1, potom su u Beogradu savladale Srbiju 2:1, a u prethodnom kolu su protiv Grčke nadoknadile dva gola zaostatka i stigle do 2:2.

Direktan prenos utakmice možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.

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