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Hoze Luis Čilavert rođen je 27. jula 1965. godine u paragvajskom gradu Luki, u veoma skromnoj porodici. Njegovo detinjstvo bilo je daleko od života buduće fudbalske zvezde. Čilavert je kasnije pričao da je do svoje sedme godine hodao bos. Kao dečak pomagao je porodici, muzao krave i prodavao mleko komšijama.

Njegov otac radio je kao državni službenik i želeo je da mu sin pre svega završi školu. Čilavert je, međutim, bio potpuno opsednut fudbalom. Porodica nije imala dovoljno novca ni za pravu fudbalsku loptu. Zato je sa braćom igrao koristeći ono što su imali, a kao dečak je čak šutirao grejpfrut.

Kada nije imao novca za autobus, na treninge je išao peške, ponekad i kilometrima. Zanimljivo je da Čilavert u početku uopšte nije želeo da bude golman. Voleo je da igra u napadu, ali ga je brat postavio na gol jer je bio mlađi i najmanji. Ta odluka promenila mu je ceo život.

Već kao tinejdžer pokazao je da je drugačiji od ostalih fudbalera. Bio je neverovatno ambiciozan, temperamentan i uveren da može da uradi ono što drugi golmani nisu ni pokušavali. Karijeru je počeo u Paragvaju, a zatim je prešao u Argentinu i zaigrao za San Lorenco. Upravo tamo upoznao je svoju buduću suprugu Marcelu.

Prema pričama iz tog perioda, zapazio ju je dok je dolazila da igra tenis. Iako je na terenu bio poznat kao veoma samouveren, navodno mu nije bilo lako da joj priđe. Kasnije su se venčali i dobili ćerku Anahi. Čilavert je porodicu uglavnom držao podalje od medija i trudio se da privatni život sačuva za sebe.

Foto: Profimedia

Njegova ličnost imala je i potpuno drugu stranu. Čovek koji je na terenu izgledao kao ratnik kod kuće je, prema tadašnjim pričama, umeo da pere sudove, ide u kupovinu i pomaže oko kućnih poslova. Imao je i neke neobične strahove. Navodilo se da se plašio letenja i brzine, a posebno je zanimljivo da nije znao da pliva i da je imao strah od bazena.

U međuvremenu je na fudbalskom terenu postajao sve veća zvezda. Igrao je za Saragosu u Španiji, a potom je u Velezu Sarsfildu napravio najveći deo svoje karijere. Tamo je postao poznat po nečemu što je do tada bilo gotovo nezamislivo. Golman je počeo da izvodi penale i slobodne udarce.

Foto: Profimedia

Čilavert je postizao golove iz prekida, a jednom je zatresao mrežu čak i sa svoje polovine terena. Tokom karijere postigao je više od 50 golova, što je za jednog golmana neverovatan podatak. Za reprezentaciju Paragvaja postao je kapiten i jedan od najvećih simbola svoje zemlje. Na Svetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj izveo je direktan slobodan udarac i ušao u istoriju Mundijala. Na istom prvenstvu izabran je u idealni tim turnira.

Čilavert je karijeru završio 2004. godine, ali je ostao upamćen kao jedan od najneobičnijih golmana u istoriji fudbala.

Od bosonogog dečaka koji je muzao krave i išao peške na treninge do čoveka koji je postizao golove na najvećoj fudbalskoj sceni, njegov život izgleda kao filmski scenario.