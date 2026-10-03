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Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je Indiju sa 4:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Kalkuti.

"Selesao" je pitanje pobednika praktično rešio već u prvom poluvremenu.

Brazil je poveo u 27. minutu kada je Estevao snažnim udarcem sa distance savladao golmana Gurprita Singa Sandua. Isti igrač je u 41. minutu asistirao Pedru, koji je preciznim udarcem povisio na 2:0.

Selektor Karlo Ančeloti je u nastavku napravio veliki broj izmena, a među igračima koji su dobili priliku posebno se istakao Samuel Lino. Fudbaler Flamenga postigao je dva gola - prvi u 57. minutu, a drugi u nadoknadi vremena.

Indija je povremeno uspevala da zapreti, ali nije pronašla put do mreže Brazila, koji je tako bez većih problema upisao novu pobedu.

Za Ančelotija je duel poslužio i kao prilika da proveri igrače sa manjom minutažom, a Brazil je reprezentativni termin završio uz remi protiv Australije 1:1, pobedu nad istim rivalom 4:2 i sada ubedljiv trijumf protiv Indije.

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