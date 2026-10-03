Slušaj vest

Miloš Kerkez, fudbaler Liverpula i reprezentativac Mađarske srpskog porekla, kao i njegov otac Sebastijan, dospeli su u fokus ukrajinske javnosti posle objave na društvenim mrežama.

Povod za čitavu priču bila je fotografija Miloša Kerkeza sa utakmice Mađarske i Ukrajine, na kojoj je bio u duelu sa ukrajinskim fudbalerom Viktorom Cigankovim.

Sebastijan Kerkez je uz fotografiju svog sina objavio pesmu „Russian Paradise“ ruskog benda AK-47.

Objava je izazvala burne reakcije u Ukrajini, nakon čega su Miloš i Sebastijan Kerkez dodati na listu portala „Mirotvorac“.

Reč je o ukrajinskom portalu koji je aktivan od 2014. godine i koji objavljuje podatke o osobama koje njegovi administratori smatraju protivnicima Ukrajine.

Vest je izazvala reakcije i u Mađarskoj.

Mađarski političar Balaž Hidveđi oštro je kritikovao potez ukrajinskog portala i ocenio da se radi o ozbiljnoj pretnji i provokaciji.

„Činjenica da su Miloš Kerkez i njegov otac stavljeni na ukrajinski popis za likvidaciju nakon prošlonedeljne utakmice Mađarske i Ukrajine otvorena je pretnja i provokacija svim Mađarima“, naveo je Hidveđi.

On je istovremeno kritikovao mađarske vlasti zbog toga što, kako je naveo, nisu javno stale u odbranu fudbalera.

„Ni Anita Orban, ni bilo koji državnik, nisu javno stali u odbranu našeg igrača. Gde je taj toliko hvaljeni nacionalni ponos u ovakvom trenutku? Gde je hitna zaštita mađarskih državljana?“, upitao je Hidveđi.

Čitav slučaj izazvao je veliku pažnju zbog toga što se na listi „Mirotvorca“ nalaze imena brojnih javnih ličnosti koje portal označava kao osobe koje smatra neprijateljski nastrojenim prema Ukrajini.

1/11 Vidi galeriju Miloš Kerkez u Liverpulu Foto: FK Liverpul