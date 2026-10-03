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Selektor Portugala Žorž Žezus oglasio se pred utakmicu sa Norveškom i govorio o gorućoj temi – odnosu sa Kristijanom Ronaldom.

Ronaldo je nakon prethodnog meča sa Norveškom napustio reprezentativni kamp, što je otvorilo brojna pitanja o njegovom statusu u nacionalnom timu. Zbog toga je Žezus dobio pitanje da li je spreman za razgovor i eventualno pomirenje sa najvećom zvezdom portugalskog fudbala.

Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni stručnjak nije želeo da dodatno podgreva priču, ali je jasno istakao koliko Ronaldo znači reprezentaciji.

- Fokus mora da bude na reprezentaciji, na utakmici protiv Norveške, na onome što treba dobro da uradimo, u sinergiji sa našim narodom. Ali to ne znači da ignorišem Krisa. On je simbol reprezentacije, on je simbol za Portugal, neka to bude sasvim jasno. Posle meča imaćemo vremena da razgovaramo o tome - rekao je Žezus.

Tako je selektor ostavio otvorena vrata za razgovor sa Ronaldom, dok će pažnja sada biti usmerena na utakmicu i rezultate reprezentacije Portugala.

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Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10