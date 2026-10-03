Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa ubedljivih 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.

Engleska je pitanje pobednika na ovom meču rešila posle prvog poluvremena koje je dobila sa 4:0. Goleadu na Rujevici je započeo Hari Kejn u osmom minutu, Džud Belingem je savladao Dominika Livakovića u 21. minutu, potom se u strelce upisao Entoni Gordon u 39. minutu, a tačku na prvo poluvreme stavio je Bukajo Saka pogotkom u 45. minutu. I drugo poluvreme počelo je golom Kejna, u 53. minutu, Saka je svoj drugi gol postigao 68. minutu, a konačan rezultat postavio je Morgan Rodžers u 87. minutu.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno se ističe britanski "Guardian" čiji je novinar nakon četvrtog gola Engleske praktično ismejao Hrvatsku.

„Belingem je sa neverovatnom lakoćom prošao Modrića i poslao nisku loptu ka Saki, koji pogađa sa šest metara. Potpuno nečuvan. Engleska je bila briljantna, ali Hrvatska je bila očajna“, napisao je Guardian u tekstualnom prenosu utakmice.

Još žešća poruka stigla je nekoliko trenutaka kasnije, kada je pokazano da će biti samo jedan minut sudijske nadoknade prvog poluvremena.

„Hrvatska ima veliku sreću što će biti samo jedan minut nadoknade. Nema sreće što je pred njom još celo drugo poluvreme“, napisao je britanski list.

I nastavak teksta doneo je srpdnju na račun hvratske reprezenacije. Naveli su da je "gordi Albion" imao od starta pred sobom zadatak težak poput "otimanja slatkiša detetu". Na "Rujevici" je bilo 6.200 mališana uzrasta do 14 godina zbog prethodne kazne, a britanski list piše da su trebali da stave oznaku "nije za mlađe od 18 godina".

Na kraju teksta su zaključili da je Engleska mogla da postigne i dvocifren broj golova, ali su odlučili da se ipak zadovolje sa - sedam!