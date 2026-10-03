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Fudbaleri Partizana uveličali su veliki jubilej Borca iz Starčeva, pošto su u prijateljskoj utakmici savladali domaćina rezultatom 5:1.

Meč je odigran povodom 100 godina postojanja Borca, člana četvrtog ranga srpskog fudbala, a crno-beli su ovu priliku iskoristili i kao pripremu za nastavak sezone.

FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa Saše Ilića od početka je nametnula svoj ritam i opravdala ulogu favorita, a do ubedljive pobede stigla je sa pet postignutih golova.

Ibrahim Zubairu bio je dvostruki strelac, dok su se po jednom u listu strelaca upisali Že, Lima i Čumić.

Jedini pogodak za Borac postigao je Cetić, čime je uspeo da ublaži poraz domaćeg tima.

Partizan je tako bez većih problema odradio prijateljski susret, dok je Borac utakmicom protiv crno-belih na najlepši način obeležio vek postojanja kluba.

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