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Fudbalska reprezentacija Hrvatske doživela je jedan od najtežih poraza u istoriji, pošto je u Rijeci izgubila od Engleske sa neverovatnih 7:0 u okviru Lige nacija.

Selektor Slaven Bilić bio je vidno razočaran posle utakmice i priznao da njegova ekipa nije uspela da parira rivalu ni u jednom segmentu igre.

1/3 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, hrvatski mediji Foto: Printscreen

Hrvatska je tokom svih 90 minuta bila nemoćna protiv raspoložene Engleske, a čak 12 primljenih golova u tri utakmice predstavljaju ozbiljan alarm za Bilićevu ekipu. Selektor nije pokušavao da pronađe opravdanje za katastrofalnu partiju.

- Teško je bilo šta reći nakon ovakve večeri. Najveći poraz. Žao mi je, razočarani smo, žao mi je navijača, žao mi je ove dece koja su bila na tribinama. Nismo ni u snu očekivali da ovo može da se dogodi - rekao je Bilić.

On je istakao da Hrvatska nije uspela da odgovori Englezima ni u jednom segmentu igre.

- Nismo mogli da im pariramo ni u jednom delu, ni u agresiji, ni u tehnici, ni fizički. Onda kasnije jasno pada samopouzdanje, pada fokus, a sa tim i voljni momenat. Sve se ruši, sve ide na pogrešnu stranu - poručio je selektor.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bilić smatra da iz ovakvog poraza ipak mora da se izvuče pouka, iako priznaje da odgovori koje je dobio nisu oni kojima se nadao.

- Shvatili smo ovo takmičenje u Ligi nacija kao neku probu, da kroz nju dođemo do nekih saznanja i nekih odgovora. Dobili smo neke odgovore, ne onakve kakve smo želeli, ali smo ih dobili. Oni su veoma bolni - dodao je.

Posebno je naglasio da ovaj poraz ne sme da bude zaboravljen.

- Postoje utakmice koje jednostavno treba zaboraviti i što pre okrenuti novu stranicu. Ali ovo je utakmica koju ne treba zaboraviti, već je treba pamtiti ceo život. Da te uvek podseti kada malo posrneš u bilo čemu, da znaš šta treba da uradiš. I, ne daj Bože, da se ovo ikada više ponovi - rekao je Bilić.

Selektor Hrvatske preuzeo je odgovornost za rezultat i odbacio opravdanja poput problema sa minutažom pojedinih igrača u klubovima.

- Nema razloga za to. Juče je sve izgledalo dobro. Sve vreme se na ovim pripremama dobro trenira, atmosfera je odlična, radna, fokusirana. Jasno je da je odgovornost moja, ja sam selektor, ja sam odgovoran za ovu reprezentaciju - istakao je Bilić.

Hrvatsku sada očekuje duel sa Španijom, a Bilić smatra da je upravo ta utakmica prilika da njegova ekipa pokaže karakter i reakciju posle katastrofalnog izdanja u Rijeci.

- Glupo je sada govoriti da ćemo pobediti Španiju, ali da pokažemo jednu hrabru Hrvatsku, jednu jaku Hrvatsku, kakva je Hrvatska uvek bila kada god je bila dobra i uspešna. Onu koja je pokazivala jedno zajedničko veliko srce, iz kojeg kasnije jasno proizlazi energija, a na kraju se to pretoči i u kvalitet - zaključio je Bilić.

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