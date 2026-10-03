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Posle istorijskog poraza Dinama od Bajerna rezultatom 2:9, sada je i reprezentacija Hrvatske pretrpela jedan od najtežih poraza u svojoj istoriji.

Engleska je na Rujevici slavila sa neverovatnih 7:0 i tako nanela Hrvatskoj najteži poraz otkako nastupa kao samostalna država.

Sedmica Engleza posebno boli zbog činjenice da se sve dogodilo pred domaćom publikom, ali i zbog načina na koji je Hrvatska doživela poraz. Engleska je već u prvom poluvremenu postigla četiri gola, a u nastavku je nastavila da puni mrežu domaćina.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do ovog meča najteži poraz hrvatske reprezentacije bio je onaj protiv Španije. „Furija“ je 2018. godine u Elčeu slavila sa 6:0, a taj rezultat godinama je stajao kao najubedljiviji poraz Hrvatske. Sada je Engleska otišla korak dalje.

Hrvatska je protiv Engleske već nekoliko puta doživljavala teške poraze. U kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2010. godine Englezi su slavili sa 5:1 u Zagrebu, što je u to vreme bio jedan od najvećih šokova za hrvatsku reprezentaciju. Samo nekoliko meseci kasnije usledio je još jedan težak udarac. Engleska je na Vembliju pobedila Hrvatsku sa 5:1, čime je potvrdila dominaciju u tom kvalifikacionom ciklusu.

A sada je stigla i istorijska sedmica.

Zanimljivo je da se u veoma kratkom periodu dva najveća hrvatska fudbalska brenda nalaze iza izuzetno teških rezultata. Dinamo je protiv Bajerna u Ligi šampiona izgubio sa 9:2, što je bio najteži evropski poraz zagrebačkog kluba u istoriji. Sada je reprezentacija Hrvatske izgubila od Engleske sa 0:7 i postavila novi neslavni rekord kada je reč o porazima nacionalnog tima.

Tako su rezultati 2:9 i 0:7 postali simbol dva velika debakla hrvatskog fudbala.

Jedan je došao protiv Bajerna, drugi protiv Engleske, a oba su posebno bolna zbog činjenice da su hrvatski timovi uspeli da prime ogroman broj golova od evropskih velikana.

Za reprezentaciju je poraz od 0:7 posebno bolan jer je Hrvatska prethodnih godina važila za jednu od najkonstantnijih evropskih selekcija, sa velikim rezultatima na svetskim prvenstvima.

Sada je, međutim, Engleska ispisala novu stranicu istorije i ostavila Hrvatsku sa najtežim porazom u istoriji reprezentacije.

Najubedljiviji porazi Hrvatske:

Engleska – Hrvatska 7:0, 2026.

Španija – Hrvatska 6:0, 2018.

Engleska – Hrvatska 5:1, 2009.

Portugal – Hrvatska 5:1, 2025.

Engleska – Hrvatska 4:1, 2009.