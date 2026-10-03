SEDAM U MREŽI, BOL NE BEŽI! PROĐE NOĆ, AL' TRAG OSTANE: Ovako je Engleska razmontirala Hrvatsku na njenom tlu! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Engleske napravila je pravi haos u Rijeci, pošto je savladala Hrvatsku sa neverovatnih 7:0 u okviru Lige nacija.
Hrvati su potpuno podbacili pred svojim navijačima, a Englezi su od prvog do poslednjeg minuta kontrolisali utakmicu i kažnjavali svaki propust domaćina.
Hrvatska nije uspevala da odgovori ni u jednom segmentu igre, dok je Engleska iz minuta u minut povećavala prednost. Na kraju je semafor pokazao 7:0, rezultat koji će se dugo pamtiti.
Ovo je ujedno bio i težak udarac za selektora Slavena Bilića, koji je posle utakmice priznao da njegova ekipa nije mogla da parira protivniku ni fizički, ni tehnički, ni u agresivnosti.
- Ovo je utakmica koju ne treba zaboraviti, već je treba pamtiti ceo život - poručio je Bilić.
Hrvatska će sada morati što pre da se oporavi, jer je očekuje novi veliki izazov protiv Španije.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Engleska – Hrvatska 7:0.
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