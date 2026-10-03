Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa 7:0 , u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.

"Odigrali smo sa puno energije i borbenosti. Bila je to sjajna utakmica sa naše strane. Uživali smo u igri i bili smo spremni da kaznimo svaku grešku protivnika. Pokazali smo glad za pobedom. Nismo stajali ni pred kraj utakmice", rekao je Saka.