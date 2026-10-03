Bukajo Saka imao poruku za Hrvatsku.
Fudbal
"POKAZALI SMO GLAD ZA POBEDOM" Bukajo Saka napunio mrežu Hrvatske pa im poslao poruku
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Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.
Dva gola na Rujevici postigao i Bukajo Saka.
"Odigrali smo sa puno energije i borbenosti. Bila je to sjajna utakmica sa naše strane. Uživali smo u igri i bili smo spremni da kaznimo svaku grešku protivnika. Pokazali smo glad za pobedom. Nismo stajali ni pred kraj utakmice", rekao je Saka.
Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Španija i Engleska imaju po šest bodova na vrhu tabele, Hrvatska ima tri, dok je Češka bez bodova.
U sledećem kolu Lige nacija, Engleska će dočekati Češku, dok će Hrvatska ugostiti Španiju. Te utakmice su na programu 6. novembra.
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