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Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.

Dva gola na Rujevici postigao i Bukajo Saka.

"Odigrali smo sa puno energije i borbenosti. Bila je to sjajna utakmica sa naše strane. Uživali smo u igri i bili smo spremni da kaznimo svaku grešku protivnika. Pokazali smo glad za pobedom. Nismo stajali ni pred kraj utakmice", rekao je Saka.

Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španija i Engleska imaju po šest bodova na vrhu tabele, Hrvatska ima tri, dok je Češka bez bodova. 

U sledećem kolu Lige nacija, Engleska će dočekati Češku, dok će Hrvatska ugostiti Španiju. Te utakmice su na programu 6. novembra.

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