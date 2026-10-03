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Selektor Austrije Ralf Rangnik ostao je u šoku kada je video teren stadiona "Fadilj Vokri" u Prištini, gde će njegova reprezentacija igrati protiv tzv. Kosova u četvrtom kolu Lige nacija.

Iskusni nemački stručnjak nije štedeo reči na račun travnate podloge, koju je ocenio kao jednu od najgorih koje je video tokom dugogodišnje trenerske karijere.

1/6 Vidi galeriju Ralf Ragnik Foto: Nick Tre. Smith / Zuma Press / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Scott Winters / Zuma Press / Profimedia

- Trener sam 41 godinu, ali nikada nisam video ovako loš teren. Užasno je održavan. Uslovi su užasni za obe ekipe. Ovo je u najboljem slučaju livada, ako ne i oranica - rekao je Rangnik.

Selektoru Austrije posebno nije bilo jasno kako domaća ekipa, koja želi da igra tehnički fudbal, može da pruži svoj maksimum na takvom terenu.

- Ne znam kako tehnički nadarena ekipa domaćina može da igra u ovakvim uslovima - dodao je Rangnik.

Loš teren mogao bi značajno da utiče na samu utakmicu, jer će kontrola lopte i igra kratkim pasovima biti mnogo zahtevniji. Austrija trenutno ima sedam bodova iz tri utakmice, dok su tzv. Kosovo i Irska na po četiri.

Meč u Prištini na programu je u nedelju od 18 časova.

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