TZV. KOSOVO NA STUBU SRAMA! Reči koje odzvanjaju: "Ovo je u najboljem slučaju livada, ako ne i oranica"!
Selektor Austrije Ralf Rangnik ostao je u šoku kada je video teren stadiona "Fadilj Vokri" u Prištini, gde će njegova reprezentacija igrati protiv tzv. Kosova u četvrtom kolu Lige nacija.
Iskusni nemački stručnjak nije štedeo reči na račun travnate podloge, koju je ocenio kao jednu od najgorih koje je video tokom dugogodišnje trenerske karijere.
- Trener sam 41 godinu, ali nikada nisam video ovako loš teren. Užasno je održavan. Uslovi su užasni za obe ekipe. Ovo je u najboljem slučaju livada, ako ne i oranica - rekao je Rangnik.
Selektoru Austrije posebno nije bilo jasno kako domaća ekipa, koja želi da igra tehnički fudbal, može da pruži svoj maksimum na takvom terenu.
- Ne znam kako tehnički nadarena ekipa domaćina može da igra u ovakvim uslovima - dodao je Rangnik.
Loš teren mogao bi značajno da utiče na samu utakmicu, jer će kontrola lopte i igra kratkim pasovima biti mnogo zahtevniji. Austrija trenutno ima sedam bodova iz tri utakmice, dok su tzv. Kosovo i Irska na po četiri.
Meč u Prištini na programu je u nedelju od 18 časova.
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