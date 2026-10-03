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Selektor Austrije Ralf Rangnik ostao je u šoku kada je video teren stadiona "Fadilj Vokri" u Prištini, gde će njegova reprezentacija igrati protiv tzv. Kosova u četvrtom kolu Lige nacija.

Iskusni nemački stručnjak nije štedeo reči na račun travnate podloge, koju je ocenio kao jednu od najgorih koje je video tokom dugogodišnje trenerske karijere.

Ralf Ragnik Foto: Nick Tre. Smith / Zuma Press / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Scott Winters / Zuma Press / Profimedia

- Trener sam 41 godinu, ali nikada nisam video ovako loš teren. Užasno je održavan. Uslovi su užasni za obe ekipe. Ovo je u najboljem slučaju livada, ako ne i oranica - rekao je Rangnik.

Selektoru Austrije posebno nije bilo jasno kako domaća ekipa, koja želi da igra tehnički fudbal, može da pruži svoj maksimum na takvom terenu.

- Ne znam kako tehnički nadarena ekipa domaćina može da igra u ovakvim uslovima - dodao je Rangnik.

Loš teren mogao bi značajno da utiče na samu utakmicu, jer će kontrola lopte i igra kratkim pasovima biti mnogo zahtevniji. Austrija trenutno ima sedam bodova iz tri utakmice, dok su tzv. Kosovo i Irska na po četiri.

Meč u Prištini na programu je u nedelju od 18 časova.

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