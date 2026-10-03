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Slaviša Jokanović imao je košmaran početak mandata na klupi Bazela, pošto je švajcarski velikan u prijateljskom meču poražen od Vintertura sa čak 7:3. Ipak, mnogo veći problem za srpskog trenera stigao je u završnici utakmice.

Kapiten Bazela Đerdan Šaćiri doživeo je povredu nakon jednog duela, kada je zadobio duboku rasekotinu na ruci. Krvavi vezista morao je odmah da napusti teren, a potom je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu, gde mu je rana ušivena.

Đerdan Šaćiri Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Jokanović je tokom utakmice imao mnogo razloga za brigu, jer je njegova ekipa već u prvom poluvremenu primila dva gola, dok je Vintertur u nastavku stigao do ubedljivih 7:3.

Bazel je uspeo da postigne tri gola preko Olajbega i Hardera, ali je odbrana ponovo bila veliki problem. Ekipa je u poslednjih pet prvenstvenih utakmica primila čak 13 golova.

Srpskog stručnjaka tako čeka mnogo posla, a početak mandata dodatno je otežala povreda jednog od najvažnijih igrača tima.

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Šaćiri prilazio srpskim igračima Izvor: Kurir