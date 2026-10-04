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Fudbaleri Vojvodine pobedili su ekipu Politehnike rezultatom 4:0 u prijateljskoj utakmici na „Karađorđu.

Strelci za Vojvodinu bili su Nardin Mulahujsenović u 24, Ifet Đakovac u 37. iz penala, Dejan Zukić u 41. i Stefan Mitrović u 43 minutu.

Za Vošu su nastupili: Gočmanac, Nikolić, Mašović, Crnomarković, Gašić, Petrović, Đakovac, Zukić, Kokanović, Mitrović, Mulahusejnović. Sa klupe su ušli: Vukanović, Poletanović, Boškan, Stanisavljević, Ostojić, Milovanović, Kolarević.

Vojvodina je u prvom poluvremenu apsolutno dominirala i zasluženo stekla tri gola prednosti.

Nakon nekoliko odličnih šansi, Voša je konačno načela mrežu rivala. Posle lepe akcije po desnom boku, Zukić je nesebično proigrao Mulahusejnovića koji je samo postavio nogu i pogodio za 1:0.

Raspoloženi kapiten Zukić je potom iznudio i penal, a onda je kapitenski prepustio loptu Đakovcu, da se „iskupi“ za promašeni udarac sa 11 metara protiv Zrinjskog. Đakovac je preciznim udarcem iz penala duplirao prednost Vojvodine.

Voša se tu nije zaustavila, jer je već u 41. minutu Zukić bio na pravom mestu, nakon Nikolićevog centaršuta sa desnog boka, glavom je pogodio za 3:0.

U 43. minutu Stefan Mitrović je iskoristio maestralnu asistenciju Zukića, obišao je golmana i pogodio prazan gol za 4:0.

Za razliku od prvog poluvremena, u drugom nije bilo toliko uzbuđenja. Voša je kontrolisala igru, nije dopustila mnogo prilika gostima, Gočmanac je u jednoj situaciji odlično intervenisao i sačuvao mrežu.

Šef stručnog štaba Vojvodine Marko Savić odlučio da je pruži šansu i mladim snagama, pa su tako u poslednjih dvadesetak minuta šansu dobili Boškan, Milovanović, Ostojić i Stanisavljević.

Uzdahe je u 84. minutu izmamio David Milovanović, koji je sam izgradio poziciju za šut sa nekih 15 metara, ali je gostujući golman maestralnom paradom zaustavio njegov udarac.

Najlepša akcija viđena je ipak u 87. minutu kada su kombinovali dodavanjima iz prve Milovanović, Boškan Stanisavljević i Kolarević, na kraju je Milovanović ponovo gađao sa nekih 20 metara, ali preko gola.

Do kraja nije bilo promene rezultata, Voša je spremna za nastavak sezone i gostovanje u Nišu naredne nedelje od 15 časova.