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Podsetimo, reprezentacija Hrvatske je kao domaćin na stadionu Rujevica u Rijeci doživela težak debakl pošto je u okviru Lige nacija izgubila od Engleske rezultatom 7:0.

Ovo je bio jedan od najtežih dana u istoriji hrvatskog fudbala, a reakcija fudbalera posle utakmice jasno govori o kakvoj sramoti se radi i koliko im je teško palo.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Luka Modrić, najbolji hrvatski fudbaler ikada je kao kapiten stao pred novinare i kameru posle utakmice, a dok je pričao o onome što se dogodilo je zadržavao suze u očima.

"Prvi put za 20 godina osećam sram"

Fudbaler Milana je surovo iskreno govorio o utakmici i o tome zašto je njegov tim izgubio rezultatom 7:0.

"Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina i moram da kažem da prvi put osećam sram nakon utakmice. Može da se izgubi, trenutno su oni bolji... ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ponavljam, prvi put za 20 godina osećam baš sram", rekao je Modrić, pa dodao:

"Od prvog do poslednjeg... Jednostavno, ovako fudbal ne može da se igra. Da igraš sa igračem manje, dva igrača manje ovako ne može da se igra. A mi smo izgledali kao da imamo četiri, pet igrača manje. Stvarno katastrofalna noć. Ne treba upirati prstom jedni u druge, treba da budemo zajedno u ovome, kao i uvek do sada. Gubili smo utakmice velikim razlikama, ali osećaj nakon ovakve utakmice je potpuno drugačiji. Nikad se nisam ovako osećao. Izvinjavam se", zaključio je iskusni fudbaler.

Koliko je teško bilo Modriću možete da pogledate ovde.

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