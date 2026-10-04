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U pitanju je utakmica reprezentacija uzrasta do 20 godina u kvalifikacijama za Afrički Kup nacija.

Mladi fudbaleri Libije su u samoj završnici skočili na pomoćnog sudiju i opkolili ga nakon što je prekinuo njihov kontranapad zbog ofsajda.

Libijci nikako nisu mogli da se pomire sa odlukom, protestovali su žestoko, uvereni da njihov napadač nije bio u nedozvoljenoj poziciji.

Igraju fudbal, a ne znaju pravila

Problem u ovoj situaciji je bio u tome što su Libijci pogrešno protumačili pravilo ofsajda.

Utakmica je završena rezultatom 1:1, a fudbaleri Libije su se nadali da mogu do pobede u nadoknadi vremena.

Sporni detalj se dogodio u situaciji u kojoj je golman Tunisa bio daleko od svog gola i upravo je to napravilo potpunu zabunu na terenu.

Gledali defanzivca i zaboravili na golmana

Deluje da je upravo položaj defanzivca Tunisa zbunio igrače Libije.

Defanzivac je bio ispred lopte, pa su Libijci smatrali da je njihov fudbaler u dozvoljenoj poziciji i da ofsajd u ovoj situaciji ne može da postoji.

Međutim, pravilo je drugačije.

Kod određivanja ofsajda ne posmatra se jednostavno "poslednji defanzivac". Gleda se drugi najbliži protivnik gol-liniji, a golman se u toj računici tretira potpuno isto kao bilo koji drugi igrač.

Pošto je golman Tunisa izašao daleko od svog gola, on nije bio najbliži protivnik gol-liniji, već je najbliži golu bio defanzivac koji je zapravo bio i jedini fudbaler Tunisa između gola i fudbalera Libije kojem je dosuđena nedozvoljena pozicija.

Posebno je zanimljivo što je napadač Libije mogao da uspori na trenutak i ostane na svojoj polovini u trenutku dodavanja da bi izbegao ofsajd. Čim je prešao na protivničku polovinu, a istovremeno bio ispred lopte našao se u nedozvoljenoj poziciji. Čini se da je i ovakva greška stigla kao posledica nepoznavanja pravila.

Usledile su burne reakcije Libijaca koji su smatrali da su žestoko oštećeni. Njihov protest je izgledao kao da su uvereni da je sudija napravio veliku grešku, ali ponovljeni snimak daje drugačiju sliku.

Na snimku se, takođe, jasno vidi da je napadač Libije na polovini protivnika...

Bonus video: