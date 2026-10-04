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Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je selekciju Burkine Faso rezultatom 7:0 (5:0) u prijateljskom meču u Buenos Ajresu.

Golove za Argentinu postigli su Lautaro Martinez 4, Mumuni Dijalo (autogol) u 8, Đanluka Prestijani u 12, Niko Paz u 35, Hulijan Alvarez u 36, Franko Mastantuono u 57. i Đulijano Simeone u 90+3. minutu.

Argentina će naredni prijateljski meč odigrati 7. oktobra u Buenos Ajresu protiv Benina na kome će Lionel Mesi da se oprosti od nacionalnog tima.

Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država savladali u reprezentaciju Meksika rezultatom 3:0 (1:0) u prijateljskoj utakmici u Glendejlu. Pogotke za SAD dali su Džulijan Hol u 28, Kavan Salivan u 62. i Malik Tilman u 84. minutu.

Selekcija SAD će 7. oktobra igrati prijateljski duel protiv Kanade, dok će se Meksiko sastati sa Čileom.

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport