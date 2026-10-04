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Podsetimo, Kristijano Ronaldo je napustio reprezentaciju pred meč u Danskoj, nakon čega je istakao da je završio reprezentativnu karijeru.

Sve je počelo nakon što je selektor Žorž Žezus odlučio da ga ostavi na klupi za rezerve protiv Norveške i ne ubaci u igru.

Georgina Rodrigez Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Georgina se oglasila putem društvene mreže Instagram i na svom nalogu je objavila "priču", a objavila je sledeće o selektoru Portugala:

"Ne znam kako ovaj čovek može da nosi ime Hrista", napisala je supruga Portugalca.

Podelila Fergusonove reči

Ona je vrlo brzo obrisala svoju objavu, a u njoj je bio i citat Ser Aleksa Fergusona.

"Ako je Žorž Žezus u svom srcu znao da nema nameru da ga koristi, onda zašto ga je uopšte pozvao? Da bi napravio poentu? To nije autoritet, to je nesigurnost", navodno je poručio legendarni Ferguson.

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