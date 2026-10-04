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Podsetimo, Slaven Bilić je vodio Hrvatsku kao selektor u najtežem porazu reprezentacije u istoriji. Engleska je na stadionu "Rujevica" u Rijeci, u okviru Lige nacija, pobedila rezultatom 7:0.

Posle utakmice koja je ostavila hrvatsku javnost u šoku, sve oči su bile uprte u selektora Slavena Bilića. Od njega se očekivalo objašnjenje kako je ekipa za 90 minuta primila sedam golova.

Bilić je dan posle debakla ponovo razgovarao sa novinarima. Nije pokušavao da prikrije težinu rezultata, ali je istovremeno insistirao da se ne odustane od procesa stvaranja novog tima.

Posebno je istakao da ga način na koji je Engleska igrala nije iznenadio, već da je problem bio u reakciji njegove ekipe.

"Englezi su na Mundijalu igrali malo drugačije. Pokušavali su sa dva fudbalera napred, to smo videli u prve dve utakmice. To je ono što mi posebno nije drago, nisu nas ničim iznenadili. Teško je sad objasniti, zvuči kao opravdanje. Bilo je par grešaka koje utiču na samopouzdanje, a to se reflektuje i na tvoju tehniku, pa onda ispadne da ne valja voljni momenat. To nema nikakve veze, o tome neću ni da pričam. Idemo protiv Španije da odigramo dobru, mušku utakmicu i malo da se iskupimo", rekao je Slaven Bilić.

Modrić rekao da ga je sramota

Jedna od izjava koja je posebno odjeknula nakon utakmice bila je ona Luke Modrića, koji je bez uvijanja rekao da ga je sramota zbog onoga što se dogodilo na Rujevici.

Bilić je priznao da deli osećaj kapitena, ali je istovremeno ukazao na probleme koji postoje unutar ekipe. Pre svega, pomenuo je nedostatak kontinuiteta pojedinih reprezentativaca u klubovima.

"I mene je. I sve nas. Juče je bilo jako loše, ali imam veru u igrače i stručni štab. Ovo je proces u kojem želimo da dobijemo odgovor na neka pitanja. Najbolje bi bilo kroz pobede ili remije ili barem dobar utisak. Imamo dosta igrača koji ne igraju konstantno u svojim klubovima. Pričali smo o tome, nešto smo promenili".

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor komšija je potom otkrio i još jedan problem koji je uticao na pripremu utakmice.

"Pikirali smo ovu utakmicu kao realniju šansu, ali... Nisu svi igrači pod virozom da se razumemo, žao mi je uopšte to da kažem jer zvuči kao opravdanje 'Što nisi rekao pre?' Međutim, virusna je grupa", otkrio je Bilić.

Posle 0:7 Hrvate čeka Španija

Hrvatsku sada čeka novi težak zadatak, pošto će u narednom meču odmeriti snage sa Španijom. Posle katastrofalnog izdanja protiv Engleske, Bilić veruje da njegova ekipa ima priliku da pokaže drugačije lice.

"Nadamo se da možemo. Želja je tu. I karakter. Sad je pred nama najveći izazov. Pobediti je teško, ali ovo je deo procesa. Verujem da će ovo što se dogodilo da bude impuls da dođemo do cilja do kojeg želimo doći. Ako popravimo utisak, to znači da smo konkurentni. Uz snagu i karakter, duh koji moramo pokazati, možemo doći do rezultata".

Posle istorijskog poraza neizbežno se postavilo pitanje da li je Bilićev status selektora sada ozbiljno uzdrman. Hrvatski stručnjak nije bežao od odgovornosti i svestan je da je posle 0:7 teško ponuditi bilo kakvo opravdanje.

"Očekivano. Ovaj poraz je neodbranjiv. Ali verujem da možemo doći tamo gde želimo", poručio je Bilić.

Engleska je, inače, već posle prvih 45 minuta vodila 4:0, dok je u nastavku stigla do još tri pogotka. Hari Kejn i Bukajo Saka postigli su po dva gola, dok su se po jednom upisali Džud Belingem, Entoni Gordon i Morgan Rodžers.

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