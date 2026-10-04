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Fudbaleri Bosne i Hercegovine u ponedeljak dočekuju Poljsku u Zenici u četvrtom kolu grupe 4 u Diviziji B Lige nacija.

Biće to jako važan meč pošto Bosna i Hercegovina ima pet, a Poljska četiri boda, dok lider Švedska ima sedam bodova.

U Varšavi su neadavno Bosna i Poljska odigrale utakmicu bez golova, a utakmica za naše komšije stiže u emotivnom trenutku, nakon oproštaja Edina Džeka protiv Švedske.

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez se obratio medijima, a, između ostalog, govorio je o situaciji oko Sameda Baždara, odnosno o činjenici da bivši napadač Partizana nije bio u protokolu za prethodne tri utakmice u aktuelnom okupljanju nacionalnih timova.

"Prve dve utakmice je bio povređen. Vratio se jedan trening pred drugu utakmicu, treću utakmicu je Džeko došao u roster i onda smo imali četiri napadača, plus Ermin Mahmić. Sa te strane, nije bilo potrebe imati petog, odnosno šestog napadača. Zato nije bio. Nadam se da će danas na treningu pružiti ono što pruža, to je uvek neko merilo. Videćemo ko će, ali dvojica sigurno moraju da završe na tribini", rekao je Barbarez.

Umesto Srbije odabrao Bosnu i Hercegovinu

Samed Baždar je na jesen 2024. godine odlučio da prihvati poziv da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

1/4 Vidi galeriju Samed Baždar Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Iako je prethodno, u maju iste godine Baždar, posle debija za seniorsku reprezentaciju Srbije u prijateljskoj utakmici protiv Kipra, poručio da ga niko iz FS BiH nije pozvao i da je njegov izbor Srbija, došlo je do obrta.

“Kao prvo, uopšte nemam pasoš Bosne i Hercegovine. Niko me nije kontaktirao iz tamošnjeg Saveza, da jeste odgovor bi bio ovakav kakav vama prenosim: moj izbor je samo Srbija i tu sve ostalo gubi smisao“, rekao je tada Baždar.

Za seniorski tim Bosne i Hercegovine je debitovao u novembru 2024. godine na utakmici protiv Holandije kada je ušao u igru u 64. minutu.

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