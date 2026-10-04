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Reprezentacija Španije ne prestaje da deli lekcije na terenu svim svojim rivalima, ređa pobede u Ligi nacija, a najnoviji trijumf nad Češkom rezultatom 3:1 bio je deseti u nizu za prvaka sveta još od onog senzacionalnog remija sa Zelenortskim Ostrvima na Mundijalu.

Naredni rival Špancima biće Hrvatska. Taj meč je na programu u utorak, Hrvatska će biti u ulozi domaćina, ali joj ta uloga sinoć nije pomogla u duelu sa Engleskom koji je završen pobedom gostiju rezultatom 0:7.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zato su novinari tražili i od selektora Španije Luisa De la Fuentea komentar na taj debakl narednog rivala njegovog tima.

"Nije mi normalno tih 0:7 Hrvatske protiv Engleske. Moramo da vidimo šta se dogodilo, jer mi je tako čudan toliko visoki rezultat. Isto tako će Hrvatsku taj poraz učiniti mnogo motivisanijom, jer igrači njihovog nivoa ne mogu sa takvom lakoćom da gube utakmice", izjavio je De la Fuente.

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