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Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić izjavio je da smatra da je, uprkos porazu u tom duelu, njegova ekipa igrala jako dobro u večerašnjoj utakmici Lige nacija protiv selekcije Holandije, kao i da je zaslužila da taj meč završi sa povoljnijim rezultatom.

"Mislim da možemo dosta stvari da izvučemo iz ove utakmice. Mislim da smo pružili jako dobru partiju, pogotovo u prvom poluvremenu, i da smo zaslužili više", naveo je Tadić za TV Arena Sport.

1/11 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije je večeras na gostujućem terenu u Ajndhovenu izgubila od selekcije Holandije 1:2, u utakmici četvrtog kola Grupe 2 "A" divizije Lige nacija.

"Svakako je najbitnija igra. Igrali smo jako dobro timski, branili se zajedno, jako dobro napadali, nismo se spustili toliko nisko kao protiv Nemačke i samim tim im napravili problem. Pokazali smo karakter, nismo se uplašili i samim tim smo imali dosta lepih i pozitivnih stvari", rekao je Tadić.

Tadić je pohvalio partiju Mihajla Cvetkovića, koji je u večerašnjem meču postigao svoj prvi gol za seniorsku reprezentaciju Srbije, kao i nastup debitanta u A selekciji Stefana Gudelja.

"Jako sam srećan i zbog njih, fenomenalno su igrali. Stvarno prelepo ponašanje i igra. Baš lepa stvar za srpski fudbal. Pred njima je svetla budućnost", kazao je Tadić.

Reprezentacija Srbije zauzima poslednje, četvrto mesto na tabeli Grupe 2 bez osvojenog boda.

"Ove utakmice treba da nam služe za neko uigravanje. Dobro je što smo ovu utakmicu odigrali najbolje protiv po meni najboljeg protivnika u ovoj grupi. Dobro je što smo videli da možemo da igramo protiv ovakvih protivnika", rekao je Tadić.

Selekcija Srbije će u narednom kolu dočekati reprezentaciju Nemačke.