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Izabranici Aleksandra Radunovića pokazali su karakter i uprkos vođstvu rivala režirali su potpuni preokret koji je doneo tri velika boda u Novi Sad.

Domaći tim poveo je golom Pantića početkom drugog poluvremena meča u SC “Teleoptik”.

Pokušaji Vojvodine da dođu do izjednačenja su se isplatili u 68. minutu, kada je David Milovanović doneo izjednačenje, a samo pet minuta kasnije, u 73. minutu, Damjan Jović je bio strelac gola za potpuni preokret Vojvodine.

Sa ova tri boda, omladinci Vojvodine su se popeli na deobu druge pozicije na tabeli Omladinske lige Srbije (osam bodova više od Partizana i sedam od Crvene zvezde).

U poslednje četiri sezone, Vojvodina je odigrala sedam mečeva protiv Partizana u omladinskoj konkurenciji. Učinak Novosađana je veoma dobar - pet pobeda uz dva remija.

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Bonus video:

01:09
Petar Sukačev gol na Vojvodina IMT Izvor: TV Arena sport