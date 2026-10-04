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Čuveni fudbalski menadžer ser Aleks Ferguson u jednom od retkih intervjua otvoreno je govorio o svojim strahovima u vezi sa zdravljem i demencijom.

Legendarni trener Mančester Junajteda, objasnio je da su ga njegova fudbalska iskustva zabrinula.

1/5 Vidi galeriju Aleks Ferguson Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Mark Pain / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia

"Brinem jer sam često udarao loptu glavom. Svi fudbaleri to rade. Demencija je izazov za svakoga ko stari. Mnogo brinete o tome. Uvek sebi kažem, "imam 84 godine, ako doživim 85, biće sve u redu"."

Aleksa je dodatno zabrinula i situacija sa njegovim bratom Martinom, koji se leči od demencije. Aleks je uložio dosta truda da podrži brata, pa je čak kupio kuću u Glazgovu, kako bi mu bio bliže tokom njegove borbe.

Ujedno je postao veoma aktivan član dobrotvornih organizacija za demenciju, između ostalog i one koja postoji u čast legende Formule 1 Džekija Stjuarta.

Legendarni menadžer je objasnio da mu se dopala ideja dobrotvorne organizacije za demenciju "Plejlist for lajf", što je pomoglo u poboljšanju kvaliteta života njegovog brata Martina.

Ideja je da svaka osoba koja ima problem sa demencijom, dobije svoju muzičku kutiju, sa omiljenim pesmama. Kada te osobe pokrenu pesme, to im pomaže u vraćanju sećanja.

Ferguson je uputio velikodušnu donaciju od 100.000 funti organizaciji, a u svoju muzičku kutiju je uvrstio pesme Frenka Sinatre, Bitlsa i Elsiva Prislija.