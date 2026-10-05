Švedski reprezentativac Viktor Đekereš postao je prvi igrač u istoriji Lige nacija koji je postigao gol na šest uzastopnih utakmica ovog UEFA takmičenja.
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NA OPROŠTAJU DŽEKA ISPISAO ISTORIJU! Niko nikada nije uradio ono što je pošlo za rukom centarforu Švedske
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Centarfor Arsenala je u Zenici zatresao mrežu Bosne i Hercegovine u 61. minutu, za vođstvo svoje selekcije, a meč trećeg kola grupe 4 u Diviziji B je na kraju završen rezultatom 1:1.
Viktor Đekereš je pogodio u sva tri duela Švedske u tekućem izdanju Lige nacija. Pre Bosne i Hercegovine je bio strelac u pobedama protiv Rumunije (2:1) i Poljske (3:1).
Viktor Đekereš na meču Švedska - Poljska Foto: JESPER ZERMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia, KENTA JÖNSSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Utakmica Bosna i Hercegovina - Švedska bila je oproštajna za Edina Džeka u reprezentaciji.
Njegov impresivni niz je počeo još u prethodnom ciklusu Lige nacija, kada je u grupnoj fazi Divizije C postizao golove protiv Estonije (3:0), Slovačke (2:1), dok je Azerbejdžanu, u trijumfu od 6:0, upisao het-trik.
Kurir sport/sportske.net
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