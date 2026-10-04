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Fudbaler OFK Beograda Serhio Penja dobio je pravni spor protiv turskog Sakarjaspora pred FIFA komorom za rešavanje sporova.

Peruanski vezista je početkom 2026. godine stigao u Tursku, ali je nakon nekoliko meseci jednostrano raskinuo ugovor zbog neizmirenih obaveza. Nakon toga je kao slobodan igrač pojačao OFK Beograd i slučaj prijavio FIFA.

1/5 Vidi galeriju OFK Beograd posle pobede u Novom Pazaru Foto: www.ofkbeograd.com

FIFA je u potpunosti uvažila njegovu tužbu i naložila Sakarjasporu da Penji isplati nešto više od 155.000 evra, uz kamatu od pet odsto za kašnjenje. Turski klub je dodatno kažnjen sa 15.000 dolara, jer mu je ovo treći sličan prekršaj u poslednje dve godine.

Sakarjaspor ima 45 dana da izmiri dug, a u suprotnom mu preti zabrana registracije novih igrača u naredna tri prelazna roka. Klub ima pravo žalbe Sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

Penja je u međuvremenu postao standardan u dresu OFK Beograda. Ove sezone odigrao je svih deset utakmica u Superligi Srbije, osam kao starter, uz dva gola i jednu asistenciju.

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