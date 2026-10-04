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Selektor fudbalske reprezentacije SrbijeVeljko Paunović odredio je konačan spisak od 23 igrača za večerašnji duel sa Holandijom u Ajndhovenu, u okviru Lige nacija.

Srbija večeras od 20.45 gostuje Holandiji u Ajndhovenu, u važnom duelu Lige nacija.

1/5 Vidi galeriju Veljko Paunović konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prema zvaničnoj evidenciji UEFA, van protokola za meč ostali su Petar Sukačev, Stefan Džodić i Vasilije Kostov.

Sukačev je ponovo izostavljen nakon što je dobio kratku minutažu protiv Grčke, dok je Paunović odlučio da odmori Džodića, koji je počeo meč protiv Nemačke u Minhenu. Van protokola je i Kostov, koji je tokom tri utakmice dobio svega dva minuta na terenu.

Sa druge strane, među prijavljenima su rezervni golmani Filip Stanković i Dragan Rosić, kao i vezista Vanja Dragojević i mladi defanzivac Crvene zvezde Stefan Gudelj, koji je naknadno priključen reprezentaciji.

Podsetimo, reprezentaciju je zbog rođenja deteta napustio Đorđe Petrović, dok su ranije kamp napustili Lazar Nikolić, Stefan Bukinac i Jovan Milošević.

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