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Ronaldo se našao u centru pažnje javnosti posle odlaska iz reprezentacije Portugala zbog nesuglasica sa selektorom nacionalnog tima Žoržom Žezusom.

1/4 Vidi galeriju Zinedin Zidan na konferenciji za medije po dolasku na klupu reprezentacije Francuske Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia, JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Uzbog nesuglasica sa selektorom nacionalnog tima Žoržom Žezusom.

Francuski mediji podsećaju da su Zidan i Ronaldo sarađivali u Realu.

"Trebalo bi odati priznanje njegovoj neverovatnoj karijeri. Imao sam sreću da mu budem trener. Pomogao mi je da osvojim mnogo trofeja. Svaka čast, Kristijano! Uvek sam gajio veliko poštovanje prema ljudima sa kojima sam sarađivao", izjavio je Zidan na konferenciji za medije uoči meča sa Belgijom u Ligi nacija.

Selektor Francuske je naveo da su se sviđa kako igra Pari Sen Žermen.

"Zaista mi se sviđa, jer taj tim želi da igra sa loptom umesto da juri za njom. I sam sam bio organizator igre i nisam voleo da jurim za loptom", dodao je Zidan.

Fudbaleri Francuske dočekaće sutra od 20.45 časova u Sen Deniju reprezentaciju Belgije u četvrtom kolu grupe A1 Lige nacija.

"Uvek želimo pobedu, jer smo takmičarski nastrojeni - to je na prvom mestu. Ali, važno je da se dobro pripremimo za utakmicu kako bismo na terenu sproveli ono što želimo. To je ono što je meni bitno. Biće izmena u timu, to je sigurno. Ovo nam je četvrta utakmica, tako da ne smemo da povlačimo ishitrene poteze. Pravićemo pametne izmene i one koje će nam omogućiti da ostanemo konkurentni", istakao je Zidan.

Fudbaleri Francuske se nalaze na prvom mestu na tabeli grupe A1 Lige nacija sa sedam bodova, dok je Belgija druga sa šest.