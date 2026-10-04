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Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 gostuje Holandiji u utakmici 4. kola Grupe A2 Lige nacija.

Srbija je poslednja na tabeli bez bodova posle tri kola, dok "Oranje" ima pet bodova na drugoj poziciji.

Srbiji se "crta" poslednje četvrto mesto

1/11 Vidi galeriju Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Teško je očekivati da će tim Veljka Paunovića u naredna tri kola prestići neku od reprezentacija u grupi i izbeću poslednje četvrto mesto.

To znači da će naš nacionalni tim voditi ogorčenu borbu za opstanak u najelitnijem rangu Lige nacija.

Od ove godine sistem takmičenja je delimično izmenjen.

Do sada su sve četiri poslednjeplasirane ekipe iz grupa ispadale u B diviziju, ali se to promenilo. Sada dve najlošije od četiri ispadaju, a preostale dve imaju dodatnu šansu kroz baraž da izbore opstanak.

Bitka za baraž

Kako posle tačno polovine takmičenja Srbija stoji u mini-tabeli četvrtoplasiranih ekipa?

Ako bi se u ovom trenutku završilo takmičenje Srbija bi išla u baraž, pošto je druga od četiri ekipe.

Jedino u grupi A4 sve ekipe imaju po neki bod. Portugal vodi sa maksimalnih devet bodova, a Danska, Norveška i Vels imaju po tri boda.

U preostale tri grupe po jedan tim nema bodove, pa se gleda gol-razlika.

Srbija u grupi A2 ima gol-razliku -4, dala je dva i primila šest pogodaka.

Za samo jedan gol lošija je selekcija Češke u A3 grupi. Česi su takođe postigli dva gola, ali primili sedam, pa imaju -5 gol-razliku.

Česi su u subotu uveče gostovali aktuelnom evropskom i svetskom šampionu Španiji. Španci su lagano stigli do 2:0, a zatim potpuno stali. Selektor Luis de la Fuente je izmenio sve nosioce igre, a Česima se to umali isplatilo pošto su smanjili na 1:2, a zatim im je poništen gol za 2:2. Domaćin je u finišu postigao treći gol, koji mnogo znači, ali je utisak da je Španija sramnom igrom u drugom poluvremenu propustila da dodatno razvali Češku i time indirektno pomogne i Srbiji.

Na začelju ove mini-tabele je Turska. Učesnik nedavnog Mundijala u Severnoj Americi je poslednji u grupi A1 sa gol-razlikom minus sedam. Turci su postigli jedan, a primili osam golova.

Svaki osvojeni bod će u preostala tri kola biti zlata vredan, a nije daleko ni opcija da svaki gol odlučuje.

Zato Srbija večeras u Holandiji ne sme da izgubi sa velikom razlikom, ukoliko uopšte bude nepovoljan rezultat.

Ko s kim do kraja

Srbiju do kraja takmičenja očekuje gostovanje Holandiji. Time se završava oktobarski prozor, a poslednja dva kola se igraju u novembru. Srbija će 13. novembra ugostiti Nemačku, a zatim tri dana kasnije gostovati Grčkoj.

Češka u utorak gostuje Engleskoj, a u novembru dočekuje Španiju i gostuje Hrvatskoj.

Turska u ponedeljak gostuje Italiji, dok u novembru dočekuje Belgiju i gostuje Francuskoj.