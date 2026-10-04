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Proleter je bukvalno ponizio favorizovanog domaćina na njegovom terenu, pravom kanonadom.

Strelci su bili Silađi u 7, Marsenić u 16, Stanković u 41,  Savanović u 65, Vukićević u 75 i  Kovačević u 80 minutu.

Proleter je nakon ove ubedljive pobede na 13. mestu na tabeli Prve lige Srbije sa 13 bodova, dok Spartak zauzima  desetu poziciju sa 15 bodova.

U narednom kolu Proleter dočekuje Napredak, dok Spartak gostuje Dubočici u Leskovcu.

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