Fudbaleri Proletera 023 iz Zrenjanina savladali su Spartak u Subotici sa čak 6:0 u utakmici 12. kola Prve lige Srbije.
PRVA LIGA SRBIJE
PROLETER KANONADOM PONIZIO SPARTAK! Zrenjaninci deklasirali Subotičane - pukla šestica!
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Proleter je bukvalno ponizio favorizovanog domaćina na njegovom terenu, pravom kanonadom.
Strelci su bili Silađi u 7, Marsenić u 16, Stanković u 41, Savanović u 65, Vukićević u 75 i Kovačević u 80 minutu.
Proleter je nakon ove ubedljive pobede na 13. mestu na tabeli Prve lige Srbije sa 13 bodova, dok Spartak zauzima desetu poziciju sa 15 bodova.
U narednom kolu Proleter dočekuje Napredak, dok Spartak gostuje Dubočici u Leskovcu.
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