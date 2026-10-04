Fudbaleri Srbije gostuju Holandiji u utakmici 4. kola Lige nacija.
LIGA NACIJA
CVETKOVIĆ UTIŠAO FILIPS ARENU: Ovako je Srbija izjednačila protiv Holandije
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Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia
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Međutim nije se dugo čekalo na izjednačenje Srbije.
Cvetković je pogodio u 35. minutu.
Mladi 19-godišnji napadač glavom je zatresao mrežu domaćina. Na taj način je krunisao sjajnu akciju našeg tima. Tadić je izbacio Terzića na levoj strani, ovaj centrirao, a Cvetković glavom zatresao mrežu.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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