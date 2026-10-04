Slušaj vest

Odlazak Kristijana Ronalda usred reprezentativnog okupljanja nije bio jedini udarac za Portugal. Kako prenosi tamošnji Rekord, nacionalni tim je napustio i Antonio Kosta, dugogodišnji ekonom Fudbalskog saveza Portugala i čovek od velikog poverenja slavnog fudbalera.

Popularni Kostinja u savezu radi još od Svetskog prvenstva 2014. godine, a sa Ronaldom je tokom godina izgradio odnos koji je prevazišao uobičajenu saradnju igrača i člana stručnog osoblja.

Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Njihova saradnja dodatno je učvršćena krajem 2025. godine, kada ga je Ronaldo na lični zahtev doveo u Al Nasr. Kosta je tako paralelno brinuo o opremi u saudijskom klubu i reprezentaciji Portugala.

Nakon poslednjih dešavanja i eskalacije sukoba koji su uzdrmali reprezentaciju, Kosta je dobio instrukciju da ostane uz Ronalda i zajedno sa njim otputuje u Rijad.

Tako je Portugal, osim svog najvećeg fudbalskog imena, ostao i bez čoveka koji je godinama bio jedan od Ronaldovih najbližih saradnika u reprezentativnom okruženju.

Ne propustiteFudbalZIDAN O SUPERLATIVIMA O RONALDU: Imao sam sreću da ga treniram...
Kristijano Ronaldo
FudbalGEORGINA NAPRAVILA HAOS, PA MORALA DA BRIŠE BRUTALNU PORUKU! Ronaldova supruga žestoko udarila na selektora Portugala, njena objava izazvala potres!
Georgina10.jpg
FudbalŽEZUS PRESEKAO ZBOG RONALDA! Jedna rečenica selektora Portugala odjeknula svetom!
Kristijano Ronaldo
FudbalRONALDO DOLIO ULJE NA VATRU! Njegov potez nakon haosa u reprezentaciji sve govori - puče nova bruka, a sve zbog lajka! (FOTO)
Kristijano Ronaldo

BONUS VIDEO:

00:26
Završnica meča FMP - Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport