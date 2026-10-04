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Odlazak Kristijana Ronalda usred reprezentativnog okupljanja nije bio jedini udarac za Portugal. Kako prenosi tamošnji Rekord, nacionalni tim je napustio i Antonio Kosta, dugogodišnji ekonom Fudbalskog saveza Portugala i čovek od velikog poverenja slavnog fudbalera.

Popularni Kostinja u savezu radi još od Svetskog prvenstva 2014. godine, a sa Ronaldom je tokom godina izgradio odnos koji je prevazišao uobičajenu saradnju igrača i člana stručnog osoblja.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Njihova saradnja dodatno je učvršćena krajem 2025. godine, kada ga je Ronaldo na lični zahtev doveo u Al Nasr. Kosta je tako paralelno brinuo o opremi u saudijskom klubu i reprezentaciji Portugala.

Nakon poslednjih dešavanja i eskalacije sukoba koji su uzdrmali reprezentaciju, Kosta je dobio instrukciju da ostane uz Ronalda i zajedno sa njim otputuje u Rijad.

Tako je Portugal, osim svog najvećeg fudbalskog imena, ostao i bez čoveka koji je godinama bio jedan od Ronaldovih najbližih saradnika u reprezentativnom okruženju.

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