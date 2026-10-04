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Sada se oglasio Džesi Marš, nekadašnji menadžer Lids junajteda, a danas selektor Kanade.

1/5 Vidi galeriju Mančester siti - Bornmut Foto: News Images / Sipa USA / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Lids je 2023. godine ispao iz Premijer lige, u jednoj od sezona obuhvaćenih istragom protiv Mančester sitija, a Marš tvrdi da su klubovi na Ostrvu godinama bili svesni da se dešavaju stvari koje nisu u skladu sa pravilima.

"Mislim da bi Mančester Siti trebalo oštro kazniti. Morao bi da bude izbačen u niži rang. A opet, iskreno govoreći, svi su znali za to. Baš svi. Ne znam zašto je trebalo ovoliko vremena da sve izađe na videlo", rekao je Marš u intervjuu za „Gardijan“.

Posebno se osvrnuo na leto 2022. godine, kada su Lids i Mančester siti bili među retkim klubovima koji su prikazali profit.

"Tog leta 2022. mi i Mančester Siti jedini smo prijavili profit. S tim što smo mi zaista ostvarili tu zaradu, prodavši Rafinju Barseloni i Kalvina Filipsa, baš njima. Ostalo nam je dosta novca nakon svih kupovina. Ali naši vlasnici nisu imali neograničen budžet, nismo preterivali. Kada su iz Sitija tvrdili sve to isto, bukvalno sam se pitao: dobro, da li se vi šalite? O čemu se ovde radi?"

Marš je zatim govorio o transferu Erlinga Halanda, koji je tada iz Borusije Dortmund prešao u Mančester siti.

"Rekli su da su doveli Halanda za 60.000.000 evra! Moja reakcija bila je: aha, važi, sigurno je tako bilo. Dakle, znao sam da tu postoje nedoslednosti. Haland je u tom trenutku koštao 150.000.000. Ali šta smo mogli? Samo da slegnemo ramenima", naveo je Amerikanac.

Transfer norveškog napadača kasnije je dodatno privukao pažnju zbog navoda o isplatama njegovom ocu Alfu-Ingeu Halandu i tadašnjem agentu Minu Rajoli.

Pojedini izveštaji navodili su da su te isplate iznosile najmanje 40 miliona evra, dok se spekulisalo i da je Borusija Dortmund od transfera dobila više od iznosa od 60 miliona evra koji se u javnosti navodio kao izlazna klauzula.

Slučaj Mančester sitija i dalje je predmet višegodišnjeg postupka, a konačan epilog mogao bi da ima velike posledice po klub i Premijer ligu.