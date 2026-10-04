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Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez osvojenog boda i posle četvrtog kola u Ligi nacija.

Srbiju je u okviru grupe A2 pobedila Holandija u Ajndhovenu sa 2:1 (1:1). Holanđani su stigli do osmog osvojenog boda.

Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

 Dva kola pre kraja teško je očekivati da naš tim može bolje od četvrtog mesta. Nemačka je treća sa pet bodova, a Grčka deli prvo mesto sa Holandijom sa po osam bodova.

Ipak, nije sve tako crno pošto po novom sistemu takmičenja ne ispadaju automatski sve poslednjeplasirane ekipe iz četiri grupe. Ispašće najgore dve, dok će preostale dve igrati baraž.



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Srbija sa utakmicom više i nula bodova, uz gol razliku minus pet (3:8), trenutno deli drugo mesto sa Češkom. Česi imaju nula bodova i minus pet gol razliku (2:7), ali iz tri utakmice. Njih u utorak očekuje gostovanje Engleskoj.

Najgora je trenutno selekcija Turske. Turci iz tri utakmice imaju gol-razliku minus sedam (1:8). U ponedeljak ih očekuje gostovanje Italiji.

 Najbolja poslednjeplasirana selekcija trenutno se nalazi u grupi A4. Vels i Norveška imaju po tri boda.

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Navijači Srbije Izvor: Kurir