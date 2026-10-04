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1/11 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

"Orlovi" su u Ajndhovenu izgubili sa 2:1.

Golove za Holandiju postigli su Kopmejners u 31. minutu i Zirkze u 77. minutu.

Gol za Srbiju postigao je Cvetković u 35. minutu.

Srbija ostaje na dnu tabele grupe A2 bez bodova, dok Holandija sada ima osam bodova.

U novembru naš tim igra kod kuće protiv Nemačke i u gostima protiv Grčke.

Svoje impresije posle meča izneo je selektor Srbije Veljko Paunović.

" Ovo je najbolja utakmica Srbije u ovom ciklusu.Momci su uradili neverovatan posao. Vratili smo se brzo posle primljenog gola. Bila je fantastična utakmica Cvetkovića i Gudelja, dva momka koji su doneli svežinu i vedrinu u igri. Tim je funkcionisao izvanredno. Mogli smo i da povedemo sa 2:1 početkom drugog poluvremena posle šanse Cvetkovića nakon dodavanja Gudelja. Odnos iskorišćenih šansi nije bio jednak, a možda je trebalo da bude."

Paunović je bio nezadovoljan suđenjem.

"Kroz ceo proces smo došli do jednog ovakvog izdanja protiv jedne vrhunske reprezentacije, koja je danas bila pomagana od strane sudije. Nisam uopšte zadovoljan suđenje. Reprezentaciji kao što je Holandija ne treba da pomoć, ne treba da postoje dvostruki kriterijumi, protiv ovakve reprezentacije, imajući protivnika kakav je Holandija, i suđenje i pun stadion, mi smo pokazali da imamo jak i čvrst mentalitet da možemo da se nosimo sa njima. Još nismo dostigli taj nivo, ali približavamo se, definitivno se približavamo", rekao je Veljko Paunović.