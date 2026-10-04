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Reprezentacija Nemačke tako ni drugi put u nedelju dana nije uspela da pobedi, a ni da postigne gol protiv Grčke.

1/12 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Nemci u dve utakmice nisu mogli da pobede Grčku.koja iz ove četiri utakmice u septembarskom prozoru izlazi bez poraza. Grčka je savladala Srbiju i Nemačku, a onda odigrala nerešeno sa Holandijom i sa Nemačkom.

Sjajan rezultat Ivana Jovanovića akoji sedi na klupi Grčke.

"Panceri" su bili direktniji u ovom susretu, stvarali više prilika, čak i zatresli mrežu, ali je gol Burkarta poništen zbog ofsajda. Lep gol postigao je igrač Ajntrahta u 33. minutu, ali je gol poništen zbog igranja rukom ranije tokom akcije.

Grčka je u napadu igrala bez najboljeg igrača, Kristosa Colisa i to se videlo na terenu. Zbog toga orijentisao se tim koji sa klupe predvodi Ivan Jovanović na defanzivu i to je radio praktično besprekorno.

Grčka ostaje u borbi za prvo mesto u grupi. Osvojila je 8 bodova iz 4 utakmice, isto koliko i Holandija, Nemačka ima 5 bodova, dok je Srbija bez bodova.