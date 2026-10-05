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Selektor Srbije Veljko Paunović nije krio nezadovoljstvo suđenjem na utakmici protiv Holandije.

Srbija je poražena od Holandije u Ajndhovenu sa 2:1 u utakmici 4. kola grupe A2 Lige nacija.

Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

 "Nisam zadovoljan suđenjem. Holandiji nije potrebna pomoć. Ne mogu da postoje dupli standardi, da se drugačije tumači kriterijum, faulovi i druge stvari", rekao je Paunović.

Posebno upečatljiva scena desila se u finišu meča. Igrao se 84. minut kada je Strahinja Pavlović oboren nadomak kaznenog prostora Holandije. Litvanski sudija Donatas Rumšas je odmahnuo rukom i time izazvao bes kod selektora Srbije.

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Veljko Paunović se iznervirao Izvor: TV Arena sport

Snimak je prikazao situaciju kada je Paunović bogatim srpskim rečnikom "častio" Litvanca raznim pridevima.

Litvanac mu se osvetio žutim kartonom.

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Veljko Paunović se iznervirao Izvor: TV Arena sport