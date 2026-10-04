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Reprezentativci Srbije Dušan Tadić i Mihajlo Cvetković izneli su utiske nakon poraza od Holandije rezultatom 2:1 u Ajndhovenu. Iako su „orlovi“ ostali bez bodova, prikazali su jednu od boljih partija u poslednje vreme, a posebno su se istakli mladi igrači.

Cvetković je postigao svoj prvi gol u dresu reprezentacije Srbije, dok je Tadić bio posebno zadovoljan načinom na koji su mladi reprezentativci odgovorili na veliki izazov.

1/11 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

- Dosta stvari možemo da izvučemo. Pružili smo dosta dobru partiju, pogotovo u prvom poluvremenu. Zaslužili smo više. Igrali smo timski jako dobro, branili se zajedno, ali se nismo spuštali nisko kao protiv Nemačke i samim tim je bolje izgledalo - rekao je Tadić.

Iskusni reprezentativac posebno je pohvalio Cvetkovića i Stefana Gudelja.

- Srećan sam zbog ovih mladića koji su odigrali fenomenalno. Mali Gudelj, Cvetković, fenomenalno ponašanje i igra. Stvarno mi je žao što nije Cvetković dao gol, Gudelj mu je izneo loptu, zalomio je. Drago mi je zbog njih i lepa je stvar za srpski fudbal.

Tadić smatra da je Srbija upravo protiv jednog od najboljih timova u grupi pokazala karakter.

- Poslednju utakmicu smo odigrali najbolje protiv najboljeg tima u grupi. Stvarno su fudbalska velesila. Mi smo i Portugal dobili na to, izašli i pokazali da se ne bojimo velikih timova. Tako smo i sada pokazali karakter, nismo se uplašili i pokazali dosta dobrih stvari.

Cvetković nije krio emocije zbog prvenca u nacionalnom timu, ali mu je zbog poraza ostao gorak ukus.

- Presrećan sam zbog prvog pogotka. Kada sam dao gol, ne mogu da vam opišem kako sam se osećao. Presrećan sam, ali ne bih da ističem gol. Žao mi je što ovu borbu nismo izvukli na bolji način - rekao je mladi napadač.

Posebno mu je značila podrška koju je dobio upravo od Tadića.

- Sigurno nam znači. Od zagrevanja sam osetio tu podršku od Duće, čak i na terenu mi je pričao gde da se krećem i tražim loptu. Drago mi je što delim svlačionicu sa njim. Ponosan sam na sve momke, svi su mi pomogli. Jako mi je žao što nismo izjednačili, bilo je šansi, ali nismo uspeli.

Uprkos porazu, nastup u Ajndhovenu doneo je Srbiji nekoliko pozitivnih stvari, pre svega partiju mladih igrača koji su pokazali da mogu da odgovore na najveće izazove.

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