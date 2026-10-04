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Fudbalska reprezentacija Portugala obezbedila je plasman u četvrtfinale Lige nacija, pošto je večeras u utakmici četvrtog kola Grupe 4 "A" divizije, na svom terenu u Portu, pobedila selekciju Norveške 2:1, i tako osigurala da grupnu fazu završni na jednoj od prve dve pozicije.

Prednost Norveškoj u večerašnjoj utakmici doneo je Kristofer Ajer golom u 36. minutu, a izjednačenje Portugalu Žoao Kanselo pogotkom dva minuta kasnije.

1/13 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

Pobedonosan gol za Portugal postigao je Gonsalo Ramos u 79. minutu.

Selekcija Portugala je od 86. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Fransisko Konseisao.

U drugom meču četvrtog kola Grupe 4, reprezentacija Danske je na gostujućem terenu u Kardifu pobedila selekciju Velsa 1:0.

Pobedonosan gol za Dansku postigao je Rasmus Hojlund iz penala u 75. minutu.

Reprezentacija Portugala je prva na tabeli Grupe 4 sa maksimalnih 12 bodova. Danska se nalazi na drugoj poziciji sa šest bodova, dok po tri boda imaju trećeplasirani Vels i četvrtoplasirana Norveška.

Reprezentacija Irske je kao domaćin u Bačkoj Topoli odigrala nerešeno protiv selekcije Izraela 1:1, u utakmici četvrtog kola Grupe 3 "B" divizije.

Prednost Irskoj doneo je Troj Parot golom iz penala u 39. minutu, a izjednačenje Izraelu Dor Perec pogotkom u 47. minutu.

Na tabeli Grupe 3, prva je Austrija sa osam bodova. Po pet bodova imaju drugoplasirano Kosovo i trećeplasirana Irska, dok Izrael zauzima poslednje, četvrto mesto sa dva boda.

Reprezentacija Austrije će u narednom kolu dočekati Irsku, dok će Kosovo biti domaćin protiv Izraela.