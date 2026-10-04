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Fudbalski reprezentativac Srbije Mihajlo Cvetković izjavio je da je, uprkos porazu u tom duelu, ponosan na igru svoje ekipe u večerašnjoj utakmici Lige nacija protiv selekcije Holandije, kao i da mu je žao što borbenost koju su on i njegovi saigrači prikazali u tom meču nije rezultirala osvojenim bodovima.

"Ponosan sam na sve ove momke. Žao mi je što nismo na drugačiji način iskoristili našu borbu i snagu, da izvučemo remi ili pobedu na kraju. Na kraju nismo iskoristili naše šanse", naveo je Cvetković za TV Arena Sport.

Fudbalska reprezentacija Srbije je večeras na gostujućem terenu u Ajndhovenu izgubila od selekcije Holandije 1:2, u utakmici četvrtog kola Grupe 2 "A" divizije Lige nacija.

Jedini strelac za selekciju Srbije u tom meču bio je upravo Cvetković, kome je to bio prvi pogodak za seniorsku reprezentaciju.

"Presrećan sam zbog pogotka", kazao je 19-godišnji Cvetković.

Cvetković je naveo i da mu mnogo znači podrška kapitena reprezentacije Dušana Tadića.

"I na terenu me je bodrio i pričao kako da se krećem i gde da tražim loptu. Jako mi je drago što mogu mnogo da naučim od njega", izjavio je Cvetković.

Reprezentacija Srbije zauzima poslednje, četvrto mesto na tabeli Grupe 2 bez osvojenog boda.

Srpski fudbaleri će u narednom kolu dočekati selekciju Nemačke.

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Navijači Srbije Izvor: Kurir