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Kristijano Ronaldo i dalje je glavna tema u portugalskoj reprezentaciji!

Iako je Portugal bez svog kapitena savladao Dansku i Norvešku i obezbedio plasman u četvrtfinale Lige nacija, pitanje povratka najveće zvezde ponovo je bilo u centru pažnje.

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp nakon što je ostao na klupi protiv Norveške, a potom saznao da nije planiran ni za start protiv Danske. Posle svega poručio je da će "istinu" o svom odlasku saopštiti kada za to dođe vreme.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada je, posle pobede nad Norveškom, selektor Portugala Žorž Žezus ponovo morao da odgovara na pitanja o CR7. I ovog puta nije ostavio mnogo prostora za dilemu - vrata reprezentacije za Ronalda ostaju širom otvorena.

"Ne znam šta će Kristijano odlučiti. Ono što sam imao da kažem već sam rekao, ali ću dodati još nešto. Za mene to od početka nikada nije bio problem", rekao je Žezus.

A onda je stigla ključna poruka:

"Ako bude igrao za Al Nasr, Kristijana ću pozvati za sledeće okupljanje. On je igrač na kog mogu da računamo, ako on hoće da se vrati u reprezentaciju."

Dakle, odluka je sada na Ronaldu.

Žezus je posebno naglasio da se, iz njegove perspektive, čitava priča oko sedmostrukog osvajača Zlatne lopte pretvorila u mnogo veću stvar nego što je zapravo bila.

"Po mom mišljenju, ne može da se očekuje da jednogodišnje prijateljstvo bude presudno u situaciji koju nije moguće razumeti. Samo zato što je on u pitanju, a možda i s pravom jer je simbol države i reprezentacije, napravljen je čitav problem oko toga što je ušao da se zagreva, a nije ušao u igru."

Portugalci su u međuvremenu nastavili bez njega. Protiv Danske su slavili 4:2, a zatim su u dramatičnom meču savladali Norvešku 2:1 i tako izborili mesto među najboljih osam u Ligi nacija.

Ipak, Žezus ne želi da se Ronaldova reprezentativna priča završi na ovaj način.

"Kristijano neće završiti reprezentativnu karijeru samo ako on to ne želi", poručio je selektor.

A potom je objasnio i zbog čega mu je bilo važno da Ronaldo bude deo reprezentacije:

"Morao je da završi reprezentativnu karijeru na drugi način. Zato je igrao na prvoj utakmici, a trebalo je da igra i danas ovde. Ali posle svega što se dogodilo, sve je bilo drugačije."

Međutim, Žezus nije odstupio od svog principa da je on taj koji odlučuje ko igra, a ko sedi na klupi.

"Ja sam selektor, pozivam koga hoću. Ne pitam nikoga koga želi da pozovem, niti pitam nekoga ko će igrati."

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upravo tu je nastao najveći problem. Ronaldo je protiv Norveške ostao na klupi iako se zagrevao, a Žezus je ranije objasnio da je plan bio da Portugalac možda dobije određenu minutažu. Kada do toga nije došlo, situacija je eskalirala.

Ipak, ako je neko očekivao da će Žezus sada uputiti izvinjenje Ronaldu – prevario se.

Selektor je bio kategoričan:

"Ne izvinjavam se nikome."

A na pitanje zbog čega bi se izvinio, uzvratio je:

"Ali da se izvinim zbog čega? Kome? To je glupost. Zbog čega da se izvinim?"

Žezus je potom još jednom istakao koliko Ronaldo znači Portugalu, ali i njemu lično, pošto je sa njim radio i u Al Nasru.

"On je svetski uzor. Zato sam posle utakmice rekao da se Kristijano neće vratiti u reprezentaciju samo ako on to ne želi."

I tu je možda najvažnija poruka čitave priče:

"On će odlučiti. Tako smo razgovarali. Na prvom okupljanju rekao sam mu: Potreban si mi. Igrao ili ne igrao, potreban si mi. I sada je isto."

Ronaldo je sa 146 golova najbolji strelac u istoriji portugalske reprezentacije, a sa 234 nastupa drži i rekord po broju utakmica za nacionalni tim.

Sada je pitanje samo jedno - da li će se vratiti?

Žezus je svoj stav jasno izneo. Portugal je ostavio vrata otvorena, a selektor tvrdi da će Ronaldo biti pozvan ako bude igrao za Al Nasr i poželi da se vrati.

Lopta je sada u Ronaldovom dvorištu. A posle njegove poruke da će "istinu" otkriti kada za to dođe vreme, jasno je da se ova priča još neće tako lako završiti.